مقام سازمان ملل: معامله قرن شکست خواهد خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «مایکل لینک» گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین اذعان کرد که طرح آمریکایی معامله قرن شکست خواهد خورد.

وی تصریح کرد که هر طرحی برای صلح بین طرفین فلسطینی و اسرائیلی باید به شش مسأله بپردازد: حق تعیین سرنوشت، شهرک های صهیونیست نشین، قدس، حق بازگشت آوارگان، امنیت و حقوق بشر از جمله حق برابر و آزادی تردد و کنار گذاشتن تبعیض نژادی.

لینک اشاره کرد که هر طرح صلحی از جمله معامله قرن مادامی که همسو با قوانین و قطعنامه های بین المللی نباشد، نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت.

این مسئول سازمان ملل تاکید کرد که هر طرح و پیشنهادی برای سازش دائمی و عادلانه بین فلسطینیان و اسرائیلی ها باید مبتنی بر حقوق بشر و قوانین بین المللی باشد.

مایکل لینک خاطر نشان کرد که مورد دوم یعنی حق تعیین سرنوشت مستلزم تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی است، به گونه ای که کرانه باختری و نوار غزه را به هم پیوند دهد.

لینک تصریح کرد که مذاکرات در مورد قدس باید بر این اساس آغاز شود که قدس شرقی متعلق به فلسطینیان است.

وی اشاره کرد که رژیم صهیونیستی قدس شرقی را در دو مرحله طی سال های ۱۹۶۷ و ۱۹۸۰ به اشغال خود درآورد و سازمان ملل این اقدام را غیرقانونی دانسته و آن را محکوم کرد.

لینک همچنین بر ضرورت تخلیه شهرک های صهیونیست نشین در اراضی اشغالی فلسطین با تکیه بر قوانین بین المللی تاکید کرد که تا امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین فراهم آید.