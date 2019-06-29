همه کشورهای گروه ۲۰ جز آمریکا: به توافق پاریس پایبندیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، تمامی کشورهای عضو گروه ۲۰ جز آمریکا امروز شنبه بار دیگر پایبندی خود به توافق پاریس در مبارزه با تغییرات اقلیمی را اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، ۱۹ کشور عضو گروه ۲۰ در بیانیه مشترکی بر «غیر قابل بازگشت بودن» توافق سال ۲۰۱۵ پاریس تأکید کرده و عزم خود را برای «اجرای کامل» آن اعلام کردند.

گفتنی است، توافق اقلیمی پاریس یکی از توافقاتی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آن بیرون آمد؛ اقدامی که انتقادات زیادی را با توجه به حجم گسترده تولید گازهای گلخانه ایِ واشنگتن در پی داشته است.