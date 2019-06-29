به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرما نیوز، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در سخنانی اعلام کرد که انتظار می رود نشست آتی با موضوع سوریه در چارچوب نشست استانبول (روسیه، آلمان، فرانسه و ترکیه) طی سال جاری برگزار شود.

خبرگزاری تاس به نقل از پیام توئیتری «استفان سایبرت» سخنگوی دولت آلمان در این باره اعلام کرد: تمایل برگزاری نشستی با حضور «رجب طیب اردوغان»، «ولادیمیرپوتین»، «امانوئل ماکرون» (رؤسای جمهوری ترکیه، روسیه و فرانسه) و مرکل کماکان وجود دارد.

به گزارش آرما نیوز، نشست پیشین استانبول، ۲۷ اکتبر سال ۲۰۱۸ برگزار شده بود.