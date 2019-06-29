به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جنبش اعتراضی به اوضاع اقتصادی فرانسه و سیاست‌های دولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری این کشور موسوم به جلیقه‌زردها در سی و سومین شنبه سیاه تجمعات خود را آغاز کردند.

خبرگزاری اسپوتنیک که هم اکنون به مخابره زنده تصاویری از این تظاهرات پرداخته است، اعلام کرد که مردم در پاریس پایتخت این کشور نیز راهپیمائی اعتراضی خود را آغاز کرده اند.



معترضین (جلیقه زردها) با انتخاب روزهای شنبه و نامگذاری آن با عنوان «شنبه سیاه» اعتراضات خود را در هر هفته پیگیری می کنند.



جنبش اعتراضی جلیقه زردهای فرانسه از ۱۷ ماه نوامبر سال گذشته میلادی و در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت و کاهش مالیات ثروتمندان آغاز شد ولی به مرور مطالبات آنها رو به افزایش گذاشت.



پارلمان فرانسه اخیراً لایحه «ضد خرابکاری» دولت فرانسه که با هدف تشدید برخورد با اقدامات مخرب معترضان تدوین شده بود را تصویب کرد؛ اما این قانون از سوی شورای قانون اساسی فرانسه رد شد.



جلیقه زردها معتقدند ارائه این لایحه از سوی دولت ماکرون نشان دهنده روحیه دیکتاتوری وی است لذا این افراد خواهان استعفای او هستند.