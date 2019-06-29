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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۶:۴۳

واکنش اردوغان به تهدیدات نظامی «خلیفه حفتر»

واکنش اردوغان به تهدیدات نظامی «خلیفه حفتر»

رئیس جمهور ترکیه به تهدیدات اخیر ارتش ملی لیبی علیه کشتی های این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به تهدیدات اخیر ارتش ملی لیبی مبنی بر هدف قرار دادن کشتی های ترکیه در آب های منطقه ای واکنش نشان داد.

وی در کنفرانس خبری خود در ژاپن تاکید کرد: در صورت تأیید صدور این دستور از سوی خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی لیبی، ترکیه تدابیر لازم را در این خصوص خواهد اندیشید.

سخنگوی ارتش ملی لیبی اعلام کرده بود که حریم هوایی این کشور در برابر هواپیماهای ترکیه بسته می شود و با هر هواپیمای ترکیه ای که قصد فرود در خاک این کشور را داشته باشد به مثابه اهداف متخاصم برخورد می شود هم چنین کشتی های ترکیه ای هدف قرار می گیرند.

کد مطلب 4653518

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