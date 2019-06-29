به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، هزاران نفر از مردم کره جنوبی در اعتراض به ورود «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به کشورشان در «سئول» تظاهرات برگزار کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، معترضان در سئول خواستار پایان تحریم‌های بین المللی علیه کره شمالی شده و نیز اعتراض خود به ورود ترامپ به کشورشان را با در دست داشتن گرفتن پلاکاردهایی با این مضمون نشان دادند.

این در حالیست که «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا ساعاتی پیش به منظور دیداری ۲ روزه وارد شهر سئول پایتخت کره جنوبی شد.

رییس جمهوری آمریکا قرار است در این سفر با «مون جائه این» رئیس جمهوری کره جنوبی درباره از سرگیری مذاکرات میان واشنگتن با کره شمالی بحث و گفتگو کند.

همچنین، وی ساعاتی پیش در پیامی توئیتری ادعا کرده بود که مایل است در جریان این سفر با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز دیدار کند.