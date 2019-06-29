تکذیب خبر سرقت تعداد بالایی موبایل در محدوده کلانتری ۱۴۸

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت با تکذیب خبری، مبنی بر اینکه در مراسم تشییع شهدای تازه تفحص شده تعداد زیادی گوشی تلفن همراه شرکت کنندگان این مراسم به سرقت رفته است، اعلام کرد: «سرهنگ پیمان لطیفی رئیس کلانتری ۱۴۸ انقلاب اسلامی که مراسم در حوزه استحفاظی این کلانتری انجام شد با رد این خبر، بیان داشت در روز ۵ شنبه (روز تشییع شهدای تازه تفحص شده) صرفاً حدود ۵ مورد موبایل قاپی به ما گزارش داده شد که موضوع در دستور کار مأموران کلانتری قرار گرفت.»

لذا این خبر که به نقل از یک منبع ناشناس منتشر شده است کاملاً کذب است.