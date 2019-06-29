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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۷:۲۷

مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد

تکذیب خبر سرقت تعداد بالایی موبایل در محدوده کلانتری ۱۴۸

تکذیب خبر سرقت تعداد بالایی موبایل در محدوده کلانتری ۱۴۸

مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت خبر سرقت تعداد بالایی موبایل در روز تشییع شهدای تازه تفحص شده را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت با تکذیب خبری، مبنی بر اینکه در مراسم تشییع شهدای تازه تفحص شده تعداد زیادی گوشی تلفن همراه شرکت کنندگان این مراسم به سرقت رفته است، اعلام کرد: «سرهنگ پیمان لطیفی رئیس کلانتری ۱۴۸ انقلاب اسلامی که مراسم در حوزه استحفاظی این کلانتری انجام شد با رد این خبر، بیان داشت در روز ۵ شنبه (روز تشییع شهدای تازه تفحص شده) صرفاً حدود ۵ مورد موبایل قاپی به ما گزارش داده شد که موضوع در دستور کار مأموران کلانتری قرار گرفت.»
لذا این خبر که به نقل از یک منبع ناشناس منتشر شده است کاملاً کذب است.

کد مطلب 4653527

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