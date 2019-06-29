به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه با مون جائه این همتای کره جنوبی خود در کاخ آبی واقع در شهر سئول دیدار کردند.

به گزارش رسانه های کُره جنوبی، ترامپ پس از ورد هواپیمایش به پایگاه هوائی «اوسان» (Osan) در ساعت ۱۹:۱۰ به وقت کره جنوبی مورد استقبال رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت و با مون جائه این دیدار کرد.



ترامپ را در این سفر ایوانکا ترامپ مشاور وی، مایک پمپئو وزیر خارجه و استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا همراهی می کنند.



قرار است دو طرف فردا یکشنبه ساعت ۱۱ به وقت محلی برای هشتمین بار با یکدیگر نشستی را برگزار کنند.



همچنین طرفین ساعت یک عصر نیز با شرکت در کنفرانسی مطبوعاتی به تشریح محورهای رایزنی ها میان دو طرف پرداخته و به سئوالات خبرنگران نیز پاسخ خواهند داد.