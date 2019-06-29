به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان امروز شنبه در ارتباط با لرزش های اخیر خود به خبرنگاران گفت: حالم خوب است و فکر نمی‌کنم که مشکلی داشته باشم.

صدراعظم آلمان در این باره اعلام کرد: این اتفاق فقط یک واکنش ظاهری بوده و به زودی نیز از بین خواهد رفت. چیز خاصی برای گزارش دادن ندارم و حالم خوب است.

این در حالیست که وی اخیراً در ۲ دیدار رسمی با شخصیت‌های سیاسی تمام بدنش دچار لرزش‌های شدید شده بود.

گفتنی است، وی یک بار در ۱۸ ژوئن سال جاری میلادی و حین دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری جدید اوکراین و بار دوم پنجشنبه گذشته در دیدار با «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهوری کشورش دچار لرزش‌های شدیدی شده بود.