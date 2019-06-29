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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۹:۰۱

اظهارنظر مرکل درباره لرزش‌های اخیر خود

اظهارنظر مرکل درباره لرزش‌های اخیر خود

صدراعظم آلمان درباره لرزش‌های اخیر بدن خود حین دیدارهای سیاسی به خبرنگاران توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان امروز شنبه در ارتباط با لرزش های اخیر خود به خبرنگاران گفت: حالم خوب است و فکر نمی‌کنم که مشکلی داشته باشم.

صدراعظم آلمان در این باره اعلام کرد: این اتفاق فقط یک واکنش ظاهری بوده و به زودی نیز از بین خواهد رفت. چیز خاصی برای گزارش دادن ندارم و حالم خوب است.

این در حالیست که وی اخیراً در ۲ دیدار رسمی با شخصیت‌های سیاسی تمام بدنش دچار لرزش‌های شدید شده بود.

گفتنی است، وی یک بار در ۱۸ ژوئن سال جاری میلادی و حین دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری جدید اوکراین و بار دوم پنجشنبه گذشته در دیدار با «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهوری کشورش دچار لرزش‌های شدیدی شده بود.

کد مطلب 4653542

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