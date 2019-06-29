به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت‌های هفته پنجم لیگ ملت‌های والیبال در گروه ایران به میزبانی بلغارستان در حال برگزاری است که تیم ملی ایران درحالی از ساعت ۲۲:۱۰ مقابل میزبان صف آرایی کرد که روز گذشته با شکست صربستان صعودش به جمع ۶ تیم مرحله نهایی را قطعی کرد.

صعود تیم ملی به مرحله نهایی مسابقات خیال ایگور کولاکوویچ را آسوده کرد تا او در دیدار برابر بلغارستان به ستاره‌ها استراحت دهد و ترکیب کاملاً جوان را روانه زمین کند. تیم ملی در پایان موفق شد با ستاره‌های جوانش با نتیجه ۳ بر صفر بلغارستان را شکست دهد.

پوریا یلی، جواد کریمی، محمد جواد معنوی نژاد، محمدرضا مؤذن، فرهاد قائمی و علی اصغر مجرد یاران ایگور کولاکویچ برای شروع بازی بودند.

نتایج ست شماری:

٭ ست نخست: ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران

٭ ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران

٭ ست سوم: ۲۵ بر ۲۱ به سود ایران

تیم ملی والیبال ایران با شکست بلغارستان با ۱۲ پیروزی و ۳۶ امتیاز بار دیگر در صدر جدول رده بندی قرار گرفت و باید منتظر دیدار دو تیم برزیل و کانادا باشد که از ساعت ۳:۳۰ رو در روی هم قرار خواهند گرفت. در صورت پیروزی برزیل، تیم ایران در رده دوم قرار خواهد گرفت.

ملی پوشان در آخرین بازی هفته پنجم و پایان دور مقدماتی لیگ ملت‌ها فردا از ساعت ۱۸:۳۰ برابر تیم ملی آمریکا قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ایران، ایتالیا، چین، آلمان، برزیل، آرژانتین، ژاپن، کانادا، لهستان، روسیه، پرتغال، استرالیا، فرانسه، صربستان، بلغارستان و آمریکا ۱۶ تیم حاضر در رقابت‌ها هستند که پس از پایان دور مقدماتی مسابقات، پنج تیم برتر به همراه تیم آمریکا میزبان مرحله نهایی رقابت‌ها از ۱۹ تا ۲۳ تیرماه برای تکلیف قهرمان جدال خواهند داشت. تیم‌های فرانسه، ایران، ایتالیا، آرژانتین، چین، برزیل، روسیه، لهستان، صربستان، آمریکا، آلمان و ژاپن ۱۲ تیم اصلی و ثابت در لیگ ملت‌های والیبال خواهند بود که برای هفت سال در گروه مردان لیگ ملت‌های والیبال حضور خواهند داشت. تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۱۹ هفتمین حضور خود در لیگ جهانی والیبال را که با نام لیگ ملت‌های والیبال برگزار می‌شود، در حالی تجربه می‌کند که هدایت این تیم را ایگور کولاکوویچ برای سومین سال متوالی بر عهده دارد. ملی پوشان ایران در شش دوره گذشته این رقابت‌ها با خولیو ولاسکو (۲۰۱۳)، اسلوبودان کواچ (۲۰۱۴ و ۲۰۱۵)، رائول لوزانو (۲۰۱۶) و کولاکوویچ (۲۰۱۸و ۲۰۱۷) به میدان رفتند. بهترین عنوان ایران در این مسابقات با حضور کواچ در سال ۲۰۱۴ بود که ملی پوشان موفق شدند مقام چهارم مسابقات را کسب کنند. سال گذشته نیز تیم ملی با هدایت ایگور در جایگاه دهمی قرار گرفت. تیم‌های والیبال برزیل (با ۹ مدال طلا، ۷ نقره، ۴ برنز)، ایتالیا (با ۸ مدال طلا، ۳ نقره، ۴ برنز) و تیم روسیه (با ۳ مدال طلا، ۵ نقره، ۷ برنز) به ترتیب پرافتخار ترین تیم‌های لیگ جهانی هستند.