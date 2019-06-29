به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی محمدی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در ماههای گذشته پنج نفر در آبشار بیشه غرق شدهاند که تلاش زیادی برای پیدا کردن اجساد آنان صورت گرفته است، اظهار داشت: با گذشت روزهای زیادی از عملیات جستجوی اجساد افراد غرق شده امیدها برای پیدا کردن آنها کم شده بود که فاز جدید عملیات امدادی توسط جمعیت هلال احمر آغاز شد و توانستیم اجساد دو نفر از غرق شدگان را پیدا و تحویل مقامات قانونی دهیم.
وی بیان کرد: اجساد سه تن دیگر در رودخانه سزار پایین دست آبشار بیشه وجود دارد که تلاشها برای پیدا کردن آنها ادامه دارد.
سرپرست جمعیت هلالاحمر خرمآباد تصریح کرد: جمعیت هلال احمر هیچ وظیفه قانونی برای پیدا کردن اجساد کشته شدگان در رودخانهها ندارد اما به خاطر تسکین بازماندگان از هیچ تلاشی برای پیدا کردن اجساد فروگذار نشده است.
محمدی گفت: افزایش آب رودخانهها به دنبال بارشهای بهار امسال، جابجایی سنگهای بزرگ بستر رودخانهها و همچنین گیر کردن تنه درختان در کف رودخانهها از علل تلفات زیاد مرگ و میرهای امسال به دلیل شنا در رودخانهها بود.
وی اظهار کرد: هموطنان باید توصیههای ایمنی را توجه داشته باشند چرا که ممکن است بازهم به دلیل بی احتیاطی جان عزیزانی دیگر را از دست بدهیم، لذا اکیداً توصیه میشود از شنا در رودخانهها و مکانهای ممنوعه پرهیز شود.
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