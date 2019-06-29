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۸ تیر ۱۳۹۸، ۲۳:۱۳

مدیرکل راهداری لرستان خبر داد:

تردد در مسیر پلدختر-کرمانشاه برقرار شد

تردد در مسیر پلدختر-کرمانشاه برقرار شد

پلدختر- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده ای لرستان با اشاره به بازسازی پل «بابازید»؛ از برقراری ارتباط شهرستان پلدختر با غرب کشور خبر داد.

عباس شرفی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تردد در محور پلدختر -کرمانشاه که جنوب کشور را به غرب وصل می‌کند با بازسازی پل «بابازید» پلدختر برقرار شد.

وی افزود: پل بابازید پس از ۴۰ روز تلاش شبانه روزی نیروهای راهداری بازسازی و تردد در این محور آغاز شد.

مدیرکل راهداری لرستان گفت: برای احداث و بازسازی پل «بابازید» پلدختر ۷۰ هزار مترمکعب خاک ریزی و دولایه آسفالت انجام شده است.

شرفی افزود: تاکنون برای برقراری ارتباط پلدختر به غرب کشور و بازسازی پل بابازید مبلغ ۲۵ میلیارد ریال اعتبار از محل ستاد بحران هزینه شده است.

کد مطلب 4653586

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