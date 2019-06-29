تردد در مسیر پلدختر-کرمانشاه برقرار شد

عباس شرفی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تردد در محور پلدختر -کرمانشاه که جنوب کشور را به غرب وصل میکند با بازسازی پل «بابازید» پلدختر برقرار شد.
وی افزود: پل بابازید پس از ۴۰ روز تلاش شبانه روزی نیروهای راهداری بازسازی و تردد در این محور آغاز شد.
مدیرکل راهداری لرستان گفت: برای احداث و بازسازی پل «بابازید» پلدختر ۷۰ هزار مترمکعب خاک ریزی و دولایه آسفالت انجام شده است.
شرفی افزود: تاکنون برای برقراری ارتباط پلدختر به غرب کشور و بازسازی پل بابازید مبلغ ۲۵ میلیارد ریال اعتبار از محل ستاد بحران هزینه شده است.
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