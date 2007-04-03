بیش از 240 هزار معلم در نوروز امسال در اصفهان پذیرایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر, روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان با اعلام این خبر افزود: سفر این تعداد از فرهنگیان و خانواده های آنان در سال 86 نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته و مدارس تجهیزی استان نیز در سال نو نسبت به سال قبل 20 درصد بیشتر به این امر اختصاص داشت.

بنا براین گزارش در تعطیلات نوروز امسال بیش از 247 هزار نفر از مسافران فرهنگی از تاریخ 25 اسفند ماه تا 12 فروردین در 570 مدرسه و در 5800 کلاس درس که بیش از نیمی از آنها تجهیز شده بود و نیز در خانه های معلم استقرار یافتند.

به گزارش مهر امسال مدارس بین راهی شهرستانهای کاشان، نائین، شاهین شهر، نطنز، اردستان، میمه، شهرضا، فریدن، نجف آباد، چادگان و کوهپایه نیز در اختیار مسافرین نوروزی قرار داشت.