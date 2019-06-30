روستاهای دهلران در گرمای بالای ۵۰ درجه آب ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که حجت الاسلام سید محسن موسوی امام جمعه دهلران اعلام کرد: متاسفانه در گرمای سوزان بالای ۵۴ درجه دهلران برخی از روستاهای بخش مرکزی و دشت عباس فاقد آب آشامیدنی هستند و از مسئولان استانی می‌خواهیم که برای رفع این مشکل مهم سریعاً اقدام کنند.

وی افزود: از مسئولان کشوری و استانی می‌خواهیم که به وضعیت شهرستان مرزی و گرمسیر دهلران که به عنوان گرم‌ترین شهر کشور معرفی می‌شود، رسیدگی فوری کند.

وی بیان داشت: ارائه تسهیلات و امکانات خدماتی و رفاهی به مردم، توجه به زیرساخت‌های آب و برق و رفع مشکلات آنان از کمترین انتظارات مردم گرمسیر و مرزی دهلران در این هوای سوزان است.

امام جمعه دهلران عنوان کرد: اماکن عمومی مثل مساجد، حسینیه‌ها، سالن‌های ورزشی و… در این هوای بسیار گرم فاقد وسایل سرمایشی هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.

پیگیری مسئولان شرکت آب و فاضلاب روستایی ایلام برای حل مشکل

در همین ارتباط مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیشرفت پروژه مجتمع وحدت انقلاب دهلران شامل ۱۰ روستا، ۸۵ درصد است و با بهره برداری از این پروژه در هفته دولت مشکل کم آبی روستاهای این مجتمع بصورت کامل مرتفع می‌شود.

نورالله تیموری بیان داشت: اعتبار هزینه شده برای این پروژه تاکنون شش میلیارد تومان بوده است.

وی همچنین در ارتباط با مشکلات کم آبی در روستای بیشه دراز دهلران اظهار داشت: برای رفع مشکل کم آبی مردم بیشه دراز یک برنامه کوتاه مدت شامل تعویض شناور و مکانیکال روستا اجرا می‌شود.

تیموری افزود: بهره برداری از پروژه آبرسانی مجتمع وحدت انقلاب برنامه بلندمدت برای حل مشکل کم آبی در این روستا است.

وی تصریح کرد: پروژه آبرسانی به پایانه مرزی چیلات با پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصد در حال اجراست که امیدواریم این پروژه بزرگ همزمان با اربعین حسینی به بهره برداری برسد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی ایلام بیان داشت: اعتبار هزینه شده ود ر دست اقدام برای این پروژه ۱۱ میلیارد تومان است.