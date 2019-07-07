به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری صبح یکشنبه در دیدار با سرپرست و خبرنگاران خبرگزاری مهر استان سمنان به میزبانی دفتر خود در شاهرود با بیان اینکه کار فرهنگی مجموعهای چند وجهی است که باید در همه جوانب به آن پرداخت و لذا نیاز به همگرایی دارد که فقدان آن امروز در جامعه ما به چشم میخورد و این یک آسیب اجتماعی و فرهنگی است.
وی افزود: اگر همه جوانب در فرهنگ دیده نشود سلیقههای مختلفی که در جامعه وجود دارد، نادیده گرفته میشود و در نتیجه همه جانبه گرایی در آن لحاظ نمیشود، لذا معتقدیم که بعد از ۴۰ سال انقلاب هنوز نتوانستهایم همه جانبه گرایی در فرهنگ را ایجاد کنیم.
جامعه نیازمند کار فرهنگی جامع
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه نهادهای فرهنگی متعددی در جامعه حضور دارند اما به دلیل همین فقدان همه جانبهگرایی نتوانستهایم در عرصه فرهنگ موفق عمل کنیم، تاکید داشت: تکثر دستگاههای موازی فرهنگی سبب شده تا این دستگاهها نتوانند مکمل هم باشند.
شکری ادامه داد: بعضاً دیده میشود که دستگاههای متعدد فرهنگی فعالیتهایشان هم پوشانی هم دارد لذا باید یک مجموعه کامل را شاهد بود.
وی با بیان اینکه در عرصه فرهنگ طی ۴۰ سال انقلاب اسلامی نمیتوان گفت کار جامع و کاملی صورت گرفته است، تاکید داشت: تهاجم فرهنگی از این منظر متأسفانه ضربههای زیادی به جامعه ما به خصوص جوانان زده است.
نقشه راه نیاز امروز
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه ما نیاز به نقشه راه در حوزه فرهنگ هستیم، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی کارهای خوبی را در این حوزه صورت داده است اما به نظر میرسد عملیاتی نباشد، ما در حوزه فرهنگی همیشه تدافعی عمل کردهایم لذا در فرهنگ مشکلات داریم.
شکری یکی از دیگر مسائل پیرامون فرهنگ در جامعه این است که اقدامات فرهنگی تأثیرگذار متأسفانه دیده نمیشوند، نه کارها دیده میشود و نه نتایج چرا که اولاً مدتی باید طول بکشد تا تأثیرات کار فرهنگی را مشاهده کنیم ثانیاً تأثیرات کار فرهنگی در قشر مخاطب آن اقدامات دیده میشود نه همه جامعه.
وی با بیان اینکه مخاطبان اقدامات فرهنگی، خاص هستند، افزود: شاید اقدامات فرهنگی بین آحاد جامعه در برخی موارد ملموس نباشد اما در بین این مخاطب خاص فرهنگی کشور قطعاً ملموس و نتیجه دار است.
نتایج کار فرهنگی زمانبر است
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه نتایج کار فرهنگی نیازمند مدت زمان است، گفت: کار فرهنگی اصطلاحاً زمانبر است در نتیجه باید در مدت زمان طولانیتری اثر کار فرهنگی را مشاهده کرد.
شکری با بیان اینکه در هر فرد ابتدا باید اندیشه اصلاح شود تا سپس رفتارهای او تغییر کند، بیان کرد: هدف غایی اقدامات فرهنگی سازمانهایی چون تبلیغات اسلامی همین مقوله ایمان و اعتقاد فرد است که سبب تغییر کارکردهای اجتماعی و فرهنگی زندگی او میشود.
وی در پاسخ به سوالی با موضوع کرسیهای آزاداندیشی بیان کرد: این موضوع مورد تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی است و بارها از آن به عنوان یک راهکار نام بردهاند اما به نظر میرسد هنوز در جامعهمان فرهنگ تحمل افکار و ابراز آن از سوی دیگران به وجود نیامده است.
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