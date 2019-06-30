به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این اقدام تپ‌سی با توجه به مشکلاتی که افراد دارای معلولیت حرکتی در استفاده از تاکسی‌های آنلاین داشتند، انجام شده است چرا که برخی رانندگان، یا فضای کافی برای قرار دادن ویلچر افراد توان‌یاب در خودروی خود را مهیا نمی‌کردند یا با توجه به زمان‌بر بودن سوار و پیاده شدن آنها، انگیزه کافی برای انجام این سفرها را نداشتند.

از این به بعد با حذف کمسیون، درآمد سفیران تپ‌سی از این سفرها بیشتر از سفرهای معمول خواهد بود و آنها انگیزه‌ی بیشتری برای قبول سفرهای افراد دارای معلولیت حرکتی خواهند داشت اما مسافر، همان مبلغ همیشگی را پرداخت خواهد کرد.

این سفرها با عنوان «توان‌یاب» و با رنگ بنفش به راننده نشان داده می‌شوند و سفیری که این سفرها را قبول می‌کند، می‌بایست در خودروی خود جای کافی برای ویلچر یا عصا داشته باشد و در زمان سوار و پیاده شدن مسافر، به او کمک کند.

تپ‌سی پیش از این نیز در اردیبهشت ماه سال جاری و هم‌زمان با روز جهانی دسترس‌پذیری تکنولوژی برای افراد دارای معلولیت، اپلیکیشن خود را برای افراد نابینا به صورت کامل دسترس‌پذیر کرد. به این معنی که تمامی بخش‌های اپلیکیشن لیبل‌گذاری شد تا نرم‌افزارهای مورد استفاده‌ی نابینایان بتوانند با خواندن این لیبل‌ها، درخواست سفر با تپ‌سی را برای این دسته از کاربران امکان‌پذیر کنند.

همچنین تپ‌سی با اضافه کردن بخشی به قسمت پروفایل کاربران، این امکان را فراهم کرد تا کاربرانی که ناشنوا یا کم‌شنوا هستند یا ویلچر و عصا به همراه دارند، بتوانند راننده را پیش از قبول سفر از وضعیت جسمی خود مطلع کنند. به این ترتیب، راننده‌ای که فضا و شرایط مناسب را برای به مقصد رساندن کاربر مورد نظر دارد، سفر را قبول می‌کند.

برای استفاده از این امکان جدید تپ‌سی، کاربران دارای معلولیت حرکتی می توانند به منوی اپلیکیشن بروند و با کلیک روی پروفایل خود در قسمت تنظیمات سفر، گزینه «ویلچر / عصا دارم» را انتخاب کنند. به این ترتیب سفرهای آنها بدون کسر کمسیون انجام خواهد شد.

گفتنی است، شناسایی کاربران دارای معلولیت حرکتی جهت ارائه خدمات به آن‌ها، در تعامل با سازمان بهزیستی کل کشور انجام خواهد شد.

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