احداث ۵۹ کیلومتر ریل فرعی برای اتصال به مراکز بار تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سعید رسولی افزود: اتصال مراکز بار به خطوط ریلی کشور، یکی از مهم ترین اولویت های شرکت راه آهن در سال جاری است.

وی با اشاره به اهمیت اتصال بنادر و بنادر خشک به خطوط ریلی و تسهیل جابه جایی بار در شبکه حمل و نقل ریلی کشور گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری، باید لجستیک پارک‌ها زیادی برای تسهیل حمل و نقل کشور تا پایان ۱۴۰۴ احداث شوند و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا این پارک‌ها هرچه سریع تر احداث و به شبکه ریلی کشور متصل شوند.

مدیر عامل راه آهن تصریح کرد: برخی از کارخانجات صنعتی و تولیدی با خطوط ریلی فاصله چندانی ندارند، لذا برای تسریع در اتصال این مراکز به شبکه ریلی تصمیم گرفته ایم برای تسهیل در بارگیری و تخلیه مواد اولیه و محصولات تولیدی این مراکز، ۵۹ کیلومتر انشعابات فرعی امسال به خطوط اصلی متصل شود.

رسولی با بیان اینکه راه آهن ماموریت دارد تا سهم ریل از حمل و نقل کالا در کشور را به ۳۰ درصد برساند، افزود: اتصال مراکز بار به شبکه ریلی یکی از مواردی است که می تواند این امر را تسهیل کند و این مساله علاوه بر افزایش حمل بار در خطوط ریلی، منافع زیادی نصیب کشور خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بر رفع محرومیت ها در کشور با وجود ۴۰ سال دشمنی استکبار جهانی تاکید کرد و گفت: مهم ترین ثروت ما مردم عزیز ما هستند و ما به عنوان یکی از خادمین ملت، مشتاقانه به استان اصفهان سفر کرده ایم تا مسایل و مشکلات حمل ونقل ریلی این منطقه در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.