  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۷

معاون وزیر راه خبر داد؛

احداث ۵۹ کیلومتر ریل فرعی برای اتصال به مراکز بار تا پایان سال

احداث ۵۹ کیلومتر ریل فرعی برای اتصال به مراکز بار تا پایان سال

مدیر عامل راه آهن از احداث ۵۹ کیلومتر خط فرعی برای اتصال مراکز بار به شبکه ریلی کشور در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سعید رسولی افزود: اتصال مراکز بار به خطوط ریلی کشور، یکی از مهم ترین اولویت های شرکت راه آهن در سال جاری است.

وی با اشاره به اهمیت اتصال بنادر و بنادر خشک به خطوط ریلی و تسهیل جابه جایی بار در شبکه حمل و نقل ریلی کشور گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری، باید لجستیک پارک‌ها زیادی برای تسهیل حمل و نقل کشور تا پایان ۱۴۰۴ احداث شوند و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا این پارک‌ها هرچه سریع تر احداث و به شبکه ریلی کشور متصل شوند.

مدیر عامل راه آهن تصریح کرد: برخی از کارخانجات صنعتی و تولیدی با خطوط ریلی فاصله چندانی ندارند، لذا برای تسریع در اتصال این مراکز به شبکه ریلی تصمیم گرفته ایم برای تسهیل در بارگیری و تخلیه مواد اولیه و محصولات تولیدی این مراکز، ۵۹ کیلومتر انشعابات فرعی امسال به خطوط اصلی متصل شود.

رسولی با بیان اینکه راه آهن ماموریت دارد تا سهم ریل از حمل و نقل کالا در کشور را به ۳۰ درصد برساند، افزود: اتصال مراکز بار به شبکه ریلی یکی از مواردی است که می تواند این امر را تسهیل کند و این مساله علاوه بر افزایش حمل بار در خطوط ریلی، منافع زیادی نصیب کشور خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بر رفع محرومیت ها در کشور با وجود ۴۰ سال دشمنی استکبار جهانی تاکید کرد و گفت: مهم ترین ثروت ما مردم عزیز ما هستند و ما به عنوان یکی از خادمین ملت، مشتاقانه به استان اصفهان سفر کرده ایم تا مسایل و مشکلات حمل ونقل ریلی این منطقه در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 4653869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها