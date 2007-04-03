سفر پلوسی پیام های اشتباهی به سوریه می فرستد / من از حل مسالمت آمیز مسئله ملوانان حمایت می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود در کاخ سفید در واشنگتن درباره سفر امروز "نانسی پلوسی" رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به سوریه گفت: سفر پلوسی به دمشق پیام های اشتباهی به مقام های این کشور می فرستند.

وی در این کنفرانس که به طورمستقیم از شبکه تلویزیونی "الحره" پخش شد، افزود: این سفر تلاش های کاخ سفید برای منزوی کردن سوریه و "بشار اسد" رئیس جمهوری این کشور را از بین می برد.

بوش در این زمینه به سفرهای گذشته مقام های آمریکایی به سوریه اشاره کرد و گفت که این سفرها باعث تغییر رفتار سوریه نشده است.

رئیس جمهوری آمریکا درپاسخ به سوال دیگری باردیگر با تکرار ادعاهای خود، ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای متهم کرد و گفت : من درباره مقاصد ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای نگران هستم.

وی مدعی شد: اگرایران به سلاح هسته ای دست یابد این امرنگران کننده وبرهم زننده ثبات منطقه خاورمیانه خواهد بود و دستیابی ایران به سلاح هسته ای ثبات این منطقه را برهم خواهد زد و از این رو، ما ائتلافی بین المللی درست کردیم تا به آنها بگوییم که از دستیابی به سلاح هسته ای دست بکشید.

بوش در ادامه سخنان خود افزود: ما با مردم ایران مشکی نداریم و به تاریخ و تمدن آنها احترام می گذاریم مشکل ما با دولت ایران است.

وی همچنین درپاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری نظامیان انگلیسی متجاوز به آب های سرزمینی ایران ادعا کرد : ربودن ملوانان انگلیسی اقدامی زشت است و من از راه حل مسالمت آمیز برای حل این بحران حمایت می کنم و با قدرت از "تونی بلر" نخست وزیر انگلیس حمایت می کنم.

برپایه این گزارش، رئیس جمهورآمریکا درپاسخ به سوال دیگری درباره احتمال مبادله نظامیان انگلیسی دستگیرشده درایران گفت که هیچ سازشی در این زمینه نیست و ایران هیچ چیزی در مقابل آزادی ملوانان انگلیسی بدست نمی آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از دموکراتها به خاطر موضعگیری آنها درمشروط کردن حمایت و پشتیبانی مالی از جنگ در عراق انتقاد کرد و گفت : ارتش آمریکا درصورت تصویب نشدن بودجه جدید در کنگره دچار مشکل خواهد شد.

وی به اختلاف دیدگاههای داخل آمریکا درباره استراتژی جدید واشنگتن در عراق اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند که این استراتژی موفق خواهد شد اما برخی دیگر می گویند که موفقیت این استراتژی محال است و من با دیدگاه دوم موافق نیستم.

وی افزود: من بعد از گفتگو با فرماندهان نظامی تصمیم به اعزام نیروهای بیشتر به عراق به جای خالی کردن آن از نیروها گرفتم و استراتژی جدید درعراق باید با موفقیت همراه باشد.

بوش بار دیگر بر دیدگاه خود در خروج از عراق بعد از توانایی عراقی ها در برعهده گرفتن مسئولیت ها در این کشور و اداره امور خویش تاکید کرد و گفت : اگر نیروهای آمریکایی پیش از دستیابی به موفقیت از عراق خارج شوند دشمنان ما را تا اینجا دنبال خواهند کرد.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: خروج از عراق بدون تحقق اهداف، مکان امن ومنابعی مالی را برای تروریست ها فراهم خواهد کرد و امنیت آمریکا را به مخاطره خواهد انداخت. وی همچنین بار دیگر از دولت منتخب "نوری المالکی" نخست وزیر عراق حمایت کرد.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین بر تلاش برای کاستن اتکای آمریکا به نفت تاکید کرد و از طرح این کشور برای کاستن 20 درصدی از اتکا به نفت در 10 سال آینده سخن گفت.