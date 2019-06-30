کتاب مناهج المؤلفین فی الفقه المقارن چاپ و منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب مناهج المؤلفین فی الفقه المقارن (بین المذاهب السلامیه) با قلم حجت الاسلام و المسلمین ربانی بیرجندی، عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی به زبان عربی به رشته تحریر در آمد.

در توضیح فصل های این کتاب آمده است: الفقه المقارن أو الفقه التطبیقی هو نوع من أنواع البیان الفقهی یدرج الإسلوب الفقهی بشکل تطبیقی بالنسبه لمسائل الحلال والحرام وذلک من وجهه نظر الشیعیه وأهل السنه بالإضافه إلی طرح المقارنه بینهما وکذلک تفضیل أحدهما علی الآخر من خلال البرهان والدلیل.

وفی الفصل الأول تم طرح موضوع علم الخلاف لدی الإمامیه. کما تم فی هذا الفصل البحث فی الآراء الفقهیه لکبار العلماء، کالشیخ المفید، الشریف الرضی، الشیخ الطوسی، أمین الإسلام الطبرسی، المحقق الحلّی، العلامه الحلّی، الشیخ مفلح بن حسن رشید الصیمری، الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء، الشیخ محمد جواد مغنیه وآیه الله السبحانی. وتم طرح أهم مؤلفاتهم والتی تتمحور حول علم الخلاف.

أما فی الفصل الثانی فقد تم معالجه موضوع علم الخلاف من وجهه نظر أهل السنه، بالإضافه إلی الأسلوب الفقهی لعدد من علماء أهل السنه، کالطبری، الطحاوی، القدوری، ابن حزم، ابن عبد البر، القفّال، ابن رشد، المقدسی، الشعرانی، الجزیری، وهبه الزحیلی، بالإضافه لموسوعه جمال عبد الناصر. کما تم التعریف ببعض من أشهر مؤلفات فی علم أسباب الخلاف الفقهی.

ویتابع المؤلف فی خاتمه کتابه بالتعریف بالمذاهب البائده – العدید من المذاهب الفقهیه کانت قد ظهرت فی القران الثانی واستمرت إلی أوائل القرن الربع. فی حین أن عدد من هذه المذاهب صارت تُعرف بالمذاهب الفقهیه المنقرضه أو المذاهب البائده –، کما عرّف بالمذاهب السائده – جمیع المذاهب الفقهیه الفردیه والجماعیه الحاکمه والرائجه – کالمذهب الحنفی، المذهب المالکی، المذهب الشافعی، المذهب الحنبلی، المذهب الجعفری، کما تناول أشهر أصحاب وممثلی ومصادر تلک المذاهب.

محمد حسن ربانی فی کتاب منهاج المؤلفین فی الفقه المقارن (بین المذاهب الإسلامیه)، یعرّف القارئ بمسیر تطور الفقه المقارن، وضمن عرضه للصفات التفصیلیه لعلم الکتب المختصه بالکتب الهامیه الفقهیه والمقارنه، حیث أدرج من کل کتاب نصاً خاصاً بعنوان نموذج عنها.

این کتاب توسط مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی در ۳۷۸ صفحه در قطع وزیری با شمارگان ۲۰۰ نسخه و به مبلغ ۴۷ هزار تومان در دسترس سایر علاقه مندان قرار گرفته است.