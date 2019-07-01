اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها در گفتگو با خبرنگار مهر از غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌های محلات خبر داد و اظهار داشت: قانونی در خصوص شورایاری‌ها و حتی برگزاری انتخابات آن وجود ندارد. باید طرح یا لایحه‌ای برای تدوین قوانین شورایاری‌ها ارائه شود، در غیر این صورت برگزاری انتخابات شورایاری‌ها غیرقانونی است.

به گزارش مهر، ۲۲ خرداد ۹۸ محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در همایش مربوط به شورایاری ها از عدم ارائه لایحه ای از سوی وزارت کشور به مجلس برای قانونمند شدن برگزاری انتخابات شورایاری انتقاد کرد و گفت: در آستانه برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها ناگهان نامه‌ای به دست ما می‌رسد که این موضوع غیرقانونی است و تا به تصویب نرسیده است نمی‌توانیم این انتخابات را برگزار کنیم این مسئله به صورت قاطع توسط سازمان بازرسی کشور به من به عنوان ریاست شورا اعلام شده است.در نامه سازمان بازرسی کل کشور ذکر شده که هر گونه هزینه کرد برای این انتخابات غیرقانونی است و این خطر وجود دارد که اگر هزینه‌ای انجام شود بعداً با جریمه آن بخواهیم این پول را پرداخت کنیم.

در ادامه محسن هاشمی علی رغم اعلام نظر صریح سازمان بازرسی می گوید: در هر حال تصمیم برگزاری این انتخابات را گرفته ایم و امیدواریم دچار مشکل حقوقی نشویم.

لازم به ذکر است، ثبت نام نامزد های انتخابات شورایاری ها از ۴ تیرماه سال جاری آغاز شده است.