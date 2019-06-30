۲۰۰۰ دستگاه دوربین در سطح جاده های مواصلاتی کشور نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین حمیدی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه مشترک کمیته اجرایی کمیسیون مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان و شورای ترافیک خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران بیان کرد: خراسان جنوبی علی رغم مشکلات بودجه ای در تحلیل ۱۰ ساله روند خوبی در راستای اقدامات جاده ای سپری کرده است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در سه ماه سال جاری روند افزایش حوادث جاده ای را دارد، گفت: طی این سفر نیازمندی های موجود در راستای تامین اعتبارات احصا شده که در این زمینه پیگیری های لازم انجام خواهد شد.

سردار حمیدی با اشاره به محور بیرجند - قاین بیان کرد: در راستای اجرای این پروژه زمانی که پول بود و می توانستند زودتر اقدام کنند، دیر اقدام شد و در شرایط کنونی گیر بودجه و اعتبار است.

وی با بیان اینکه در کشور پروژه های سنگین تقریباً متوقف بوده و اقدامات عمرانی به کندی صورت می گیرد، افزود: پروژه محور بیرجند- قاین هم جزو پروژه های سنگین کشور بوده ولی امید است با پیگیری های انجام شده حداکثر تا دو سال آینده به بهره برداری برسد.

سردار حمیدی در گذشته طی ۱۰ سال ۴۰۰ دوربین در سطح محورهای مواصلاتی کشور نصب شده بود، افزود: طی سال گذشته در اقدامی جهادی قریب به هزار و ۸۰۰ دستگاه دوربین در سطح جاده ها نصب شد که بخش قابل توجهی در محورهای خراسان جنوبی بود.

فرمانده پلیس راه کشور ادامه داد: بر اساس پیگیری های انجام شده طی چند ماه آینده در فاز دوم، دو هزار دستگاه در سطح جاده های کشور نصب خواهد شد.

وی با بیان اینکه جای خالی دوربین ها خلائی بوده که از گذشته وجود داشته است، افزود: میزان برآورد برای نیاز در سطح جاده های کشور، نصب قریب به شش هزار دوربین است.

سردار حمیدی اظهار کرد: نصب دو هزار دستگاه برای فاز سوم در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم از هوشمند کردن جاده ها سخن بگوییم و رفتارهای پر خطر را برا کاهش حوادث کنترل کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر جای خالی اطفای حریق جاده ای در محورهای خراسان جنوبی بیان کرد: این یک ضعف کشوری است.

سردار حمیدی ادامه داد: برخی از عزیزان که صرفاً به خاطر تحصیلات آکادمیک، کشور را با کشور اروپایی مقایسه می کنند و نگاه تخصصی و میدانی ندارند، پیشنهادتشان به درد بخور نیست.

وی با بیان اینکه کشوری که دارای ۲۰۰ هزار کیلومتر جاده بوده و زمین پایه است با کشوری کوچک قابل مقایسه نیست، افزود: آیا می توانیم‌ساختاری ایجاد کنیم که هر ۵۰ کیلومتر ایستگاه آتشنشانی بزنیم؟

سردار حمیدی با بیان اینکه اگر در این زمینه وعده دهیم، به زودی محقق نخواهد شد، گفت: در بخش محموله های خطرناک، سازمان های حامل بار مکلف هستند که در مسیر پر تردد این امر را ایجاد کنند.

فرمانده پلیس راه کشور بیان کرد: باید در آموزش ها فرهنگ سازی شود تا افراد خودشان در صحنه مانع توسعه و گستردگی آتش شوند.