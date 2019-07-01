شماره ۹۵ فصلنامه «خردنامه صدرا» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شماره ۳۵ فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا، پس از سرمقاله، عناوین زیر دیده می شود:

نقد و بررسی ادله ابتکاری حکیم سبزواری بر حرکت جوهری

بررسی مقایسه‌یی چیستی زمان و حدوث زمانی عالم از نظر فخر رازی و ملاصدرا

بایدها و نبایدهای فلسفه اسلامی مبتنی بر اندیشة مقام معظم رهبری

مقایسه چگونگی کلام الهی از نظر متکلمان و ابن‌عربی

تحقیق و بررسی نظر نهایی ملاصدرا دربارة معنای «اعتباریت ماهیت»

خاستگاه اختلافات مبنایی دربارة علت غایی

علیت طبیعی، علت متافیزیکی؛ اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی (بررسی دیدگاه ملاصدرا)

در بخشی از سرمقاله این شماره خردنامه می خوانیم: «اکنون مسلم شده است که بیشتر زیانهای سیاسی و اجتماعی که به این ملت وارد شده بسبب نفوذ عده‌یی احساسی بیمنطق و بیبصیرتی آنها در شناخت راه درست و سامانبخش و رفاه و عزت اسلام بوده است که در بیفرهنگی و نبود حکمت و نداشتن عقلانیت و محاسبه صحیح و تشخیص دوست از دشمن و درست از اشتباه بوده است. یکی از تأسفهای غم‌انگیزی که قرآن برای دوزخیان بر شمرده آنستکه میگویند ایکاش ما اهل تعقل یا شنودن سخنان رهبران خود بودیم و در آتش عقلگریزی خود نمیسوختیم: وقالوا لو کنّا نسمع اؤ نعقل ما کنّا فی اصحاب السعیر (ملک/۱۰).»

چکیده مقالات شماره های مختلف خردنامه صدرا در سایت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در دسترس همگان قرار دارد.

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