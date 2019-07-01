به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۹۵ فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا به مدیرمسئولی آیت الله سیدمحمد خامنه ای به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا منتشر شد.

در سر مقاله این شماره به قلم آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای، بر «لزوم رشد عقلانیت و بصیرت سیاسی آحاد جامعه به ویژه در انتخابات» تأکید شده است.

متن سرمقاله به شرح ذیل است: «در روز ۲۲ بهمن ماه گذشته برگی از تاریخ ورق خورد و انقلاب پرشکوه و انسانی و اسلامی ایران، به چهل سالگی گام نهاد و روز و روزگاری جدید را نوید داد. چهل سال ملت سرفراز و مؤمن ایران از جان و مال خود مایه گذاشت و بهترین جوانان و فرزندان عزیز خود را برای استقلال و آزادی انسانی خود به قربانگاه فرستاد تا مگر این سرزمین بلا دیده و مصیبت کشیده روی امنیت و رفاه و عزت ببیند و بر مسند قدرت و پیروزی حق بر باطل بنشیند اما ضعف بینش و بصیرت گروهی عوام یا هواپرست از یکسو و توطئه و دسیسه‌سازی دشمن کینه‌توز خارجی از سوی دیگر، نگذاشت و سبب شد که با انتخاب خود قدرت حکومت را بیشتر ادوار به دست افراد یا جریان‌های خائن و نادان بسپارد و سرنوشت خود و کشور را هرازچندگاه در دستان ناامن آنان قرار دهد و این گونه بود که چهل سال پیاپی آسیب‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … بر پیکر ملت وارد گردید و هنوز هم ادامه دارد!

اما در تجربه گزیده شدن از یک سوراخ و در چهل سالگی این انقلاب باید که این بی بصیرتها و کژتابی‌های برخی از افراد ناآگاه یا متعصب ملت به پایان برسد، کسانی که با رأی و انتخاب یا رسانه‌های خود آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و به خطا و از روی لجاج با اصل اسلامیت نظام آتش به بخت خود و دیگران می‌زنند و سرنوشت جان و مال و ناموس خود و ملت را با انتخاب خود چند سالی در اختیار افراد خائن یا ناتوان یا فریب خورده می‌سپارند و پس از ظهور آثار بدخواهی‌های قدرت‌مداران و درک و دریافت زیان‌ها و نابسامانی های سلطه به ظاهر قانونی آنها، بر سر خود می‌زنند و از سو اقبال و بخت بد سخن می‌گویند.

بیشتر زیان‌های بزرگی که به این ملت خورده ثمره خطای دید سیاسی و عوامانه یا مغرضانه عده‌ای و به روی کار آوردن نفوذی دشمنان با رأی گناه آلود خود بوده است. پس اولین گام در دوره دوم قوام این نظام، توجه و افزودن بر بصیرت سیاسی عامه مردم و گریز از سلطه نفوذی دشمن از طریق آرا عموم ملت است که مجلس شورای اسلامی و دولت را بر سرکار می‌آورد و خاک بر سر خود و ملت می‌کند.

اکنون مسلم شده است که بیشتر زیان‌های سیاسی و اجتماعی که به این ملت وارد شده به سبب نفوذ عده‌ای احساسی بی منطق و بی بصیرتی آنها در شناخت راه درست و سامان بخش و رفاه و عزت اسلام بوده است که در بی فرهنگی و نبود حکمت و نداشتن عقلانیت و محاسبه صحیح و تشخیص دوست از دشمن و درست از اشتباه بوده است. یکی از تأسف های غم‌انگیزی که قرآن برای دوزخیان بر شمرده آن است که می‌گویند: ای کاش ما اهل تعقل یا شنودن سخنان رهبران خود بودیم و در آتش عقل گریزی خود نمی‌سوختیم: «وقالوا لو کنّا نسمع اؤ نعقل ما کنّا فی اصحاب السعیر». (ملک/۱۰)

حاصل آنکه گرچه گام دوم این انقلاب ابعادی گسترده دارد و باید در زمینه‌های دیگر اقتصادی و اجتماعی بنیان‌های ویرانگر انقلاب نابود شود و مسئولین مقصر مجازات گردند و بنیان نوی بر خرابه بنیادهای پوسیده و خصمانه قدیم بنا شود اما مهمترین آنها سعی در گسترش بصیرت مردم و ترویج عقلانیت و حکمت و منطق و بالا بردن سطح فرهنگ سیاسی مردم است تا برگه رأی سرنوشت‌ساز آنان را دزدان سیاست از کفشان نربایند و سفاهت سیاسی این اقلیت اکثرنما به رشد و شعور بدل گردد و به لطف هدایت و توفیق الهی در دوران جدید، حکومت در دست دلسوزانی امین قرار گیرد و این ملت آسیب دیده روی سامان ببیند. انشاءالله.»