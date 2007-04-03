اقدام نظامی علیه ایران قابل پذیرش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری روسیه، دنیسف امروز سه شنبه با "غیرقابل قبول" خواندن تهاجم نظامی آمریکا علیه تهران اعلام کرد که روسیه هر اقدامی را که لازم باشد برای ممانعت از اقدام خصمانه نظامی علیه ایران انجام می دهد.

دنیسف در پاسخ به این پرسش که آیا خطر حمله آمریکا به ایران وجود دارد یا خیر، گفت : مسلم است که چنین خطری وجود دارد.

وی با یادآوری اینکه موضع روسیه در رابطه با اقدام نظامی علیه ایران قاطعانه و غیرقابل انعطاف است، افزود: "هر گونه عملیات نظامی در نزدیکی مرزهای ما به هیچ وجه قابل قبول نیست".

دنیسف که در یک کنفرانس مطبوعاتی در خبرگزاری نووستی صحبت می کرد اعلام داشت : "ما نظری بسیار منفی نسبت به حمله به ایران داشته و هر آنچه را که لازم است انجام می دهیم تا از آن جلوگیری کنیم".

به گزارش مهر، اخیراً برخی از رسانه های روسیه به نقل از منابعی در وزارت دفاع این کشور مدعی شدند که آمریکا آماده می شود تا در ماه جاری میلادی (آوریل ) به ایران حمله کند، اما دنیسف با اعلام بی اطلاعی از برنامه های نظامی آمریکا علیه ایران تاکید کرد که روسیه بر پیروزی عقل سلیم امیدوار است.