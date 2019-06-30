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۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۶:۱۰

برای انتقال به یک تیم اروپایی؛

تصویری از مذاکرات بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در استانبول

تصویری از مذاکرات بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در استانبول

میلاد محمدی مدافع تیم ملی فوتبال ایران در استانبول در حال مذاکره برای انتقال به یک تیم اروپایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد میلاد محمدی با تیم اخمت گروژنی روسیه به پایان رسیده است و او در حال حاضر بازیکن آزاد است. محمدی که از زمان حضور در روسیه پیشنهاداتی از کشورهای اروپایی داشت، حالا می‌تواند آزادانه و بدون مانع تراشی تیم گروژنی مقصد جدید خود را انتخاب کند.

در روزهای گذشته خبرهایی از علاقه باشگاه سلتیک اسکاتلند به جذب محمدی منتشر شد. مدیر برنامه این بازیکن هم در مصاحبه‌ای اعلام کرد محمدی از انگلیس، هلند و بلژیک پیشنهاداتی دارد.

در همین ارتباط محمدی شب گذشته جلسه‌ای در استانبول با حضور مدیر برنامه‌هایش و یک واسطه دیگر برگزار کرد تا زمینه انتقالش به تیمی از اروپای غربی فراهم شود.

محمدی عضو تیم ملی فوتبال ایران هم هست و در جام ملت‌های آسیا و جام جهانی روسیه برای ایران به میدان رفت.

کد مطلب 4654303

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