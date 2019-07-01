آنتن سیار ماهواره ای ساخته شد/ کاربرد در مواقع بحران

محمد ایزدی مدیر شرکت دانش بنیان و تولید کننده آنتنهای ماهوارهای سیار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما در این شرکت دانش بنیان موفق به تولید آنتنهای هوشمند و خود تنظیم شدیم که با بهره گیری از این تکنولوژی قابلیت اطمینان، سرعت و دقت فوق العاده در برقراری ارتباطات ماهوارهای را تضمین میکند.
وی با اشاره به کاربردهای آنتنهای سیار ماهوارهای گفت: ارتباطات در عصر حاضر به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر جامعه انسانی است و نیاز دسترسی به ارتباطات سیار روز به روز در حال گسترش است. امروزه استفاده از آنتنهای ماهوارهای سیار، دسترسی به ارتباطات مخابراتی را در دور افتادهترین نقاط دنیا و در هر موقعیتی اعم از زمین، دریا و هوا امکان پذیر کرده است.
ایزدی ادامه داد: این راهکار ارتباطی دسترسی به هر نوع سرویس صوتی، تصویری و انتقال دیتا را روی خودرو، قطار، کشتی، هواپیما و هر وسیله در حال حرکت فراهم میکند و یکی از کارآمدترین روشهای ارتباطی در نقاط دور افتاده و در مواقع بروز بحران و حوادث غیرمترقبه بوده و علاوه بر آن نقش کاربردی متنوعی را در روابط تجاری، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری ایفا میکند.
وی بیان کرد: انتقال هر نوع دیتا، انتقال هر نوع سرویس صوتی مانند تلفن و فکس، انتقال هر نوع تصویر شامل عکس و فیلم و… از کابردهای این آنتها به شمار میرود.
مدیر این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه آنتنهای سیار ماهوارهای در ابعاد و اندازههای مختلف برای کاربردهای مختلف به کار گرفته میشوند، عنوان کرد: از آنتنهای سیار در حوادث غیرمترقبه و شبکههای مدیریت بحران، شبکههای نفتی، شبکههای بانکی، مراقبت از مرزها، ارتباطات فرماندهی نظامی، نظارت تصویری بهنگام در جادهها، ارتباطات مخابرات تلفن ثابت و سیار در مناطق دور دست و مواقع بحران، واحدهای سیار خبری تلویزیونی و رسانههای ارتباط جمعی، شبکههای تحقیقاتی میدانی در مناطق دور افتاده، شهرداریها، آتش نشانی، پزشکی از راه دور، آموزش از راه دور و… بهره برداری میشود.
وی با اشاره به آنتنهایی که در این شرکت دانش بنیان به تولید رسیده است، تاکید کرد: این آنتنها قابلیت نصب روی انواع خودروهای سواری، وانت، کامیونت، اتوبوس، تریلرهای یدک اختصاصی قابل حمل توسط خودروهای سبک و سنگین را دارند.
ایزدی خاطر نشان کرد: آنتنهایی که تولید کرده ایم میتواند روی یک خودرو سوار شود و سرعت ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت، ادامه مسیر بدهد ولی ماهواره کار خود را انجام دهد.
وی با بیان اینکه این آنتنهایی که تولید کردیم برای ارسال و دریافت سیگنال ها به کار میروند، بیان کرد: از این آنتن هایی که تولید کردیم میتوانیم روی قطار، کوله و… استفاده کنیم. همچنین از این آنتنها میتوان روی کانکسهای سیار استفاده کرد.
وی با بیان اینکه این آنتنها کاملاً داخلی هستند، عنوان کرد: این نمونه داخلی دارای سرعت پهنای باند است و نسبت به نمونههای خارجی باگ های نرم افزاری آن از بین رفته است.
ایزدی خاطر نشان کرد: ما در این شرکت از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی بهره برده ایم.
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