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۱۴ فروردین ۱۳۸۶، ۲۱:۱۱

سخنگوی نتوری کارتا در گفتگو با مهر :

آتش سوزی کنیسه جنبش ضد صهیونیستی در نیویورک عمدی بوده است

آتش سوزی کنیسه جنبش ضد صهیونیستی در نیویورک عمدی بوده است

سخنگوی جنبش ضد صهیونیستی "نتوری کارتا" اعلام کرد که آتش سوزی کنیسه این گروه در نیویورک عمدی و به سبب دیدگاههای ضد اسرائیلی آنها می باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، خاخام "یسرائیل دیوید وایس" سخنگوی جنبش بین المللی نتوری کارتا در گفتگو با خبرگزاری مهر و در توضیح علت آتش گرفتن کنیسه و عبادتگاه این گروه گفت که علیرغم ادعای برخی از اعضای پلیس، آتش سوزی کنیسه آنها عمدی و به سبب دیدگاهها و باورهای مخالف این گروه با اسرائیل بوده است.

وی همچنین گفت که بر اثر این آتش سوزی به برخی از کتابها و نسخ این عبادتگاه آسیب رسیده است.

وایس که گروهش به دفعات به ایران هم سفر کرده است همچنین مشارکت این گروه در تظاهرات های ضد اسرائیلی و محکوم کردن جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه ملت فلسطین را در سراسر جهان یکی از عوامل خشم گروههای صهیونیستی از جنبش نتوری کارتا یا "نگهبانان شهر" اعلام کرد.

این خاخام بروکلینی همچنین گفت که هدف آتش سوزی که روز گذشته در کنیسه این گروه در شهر نیویورک صورت گرفت اعضای نتوری کارتا بوده است.

پلیس نیویورک اعلام کرده است که آثار اولیه نشان می دهد که آتش سوزی عمدی نبوده است.

نتوری کارتا گروهی از یهودیان ضد صهیونیست هستند که به واسطه باورهای دینی، مخالف رژیم صهیونیستی هستند.

آنها بر این باورند که یهودیان به واسطه گناهانی که مرتکب شده اند  از سرزمین موعود رانده شده اند و تا زمانی که این گناه آنها ازسوی خداوند(یهوه) بخشیده نشود آنها حق ورود به فلسطین را ندارند.

کد مطلب 465438

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