حریف عربستانی تیم فوتبال ذوب آهن به دنبال جذب هافبک الهلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الاتحاد عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا حریف ذوب آهن ایران است. دیدار رفت دو تیم ۱۴ و دیدار برگشت ۲۱ مردادماه به ترتیب در دبی و دوحه برگزار می شود.

الاتحاد با نظر سرمربی شیلیایی خود به دنبال تقویت برخی از پست ها است.

روزنامه عکاظ عربستان امروز خبر داد الاتحاد مذاکراتی با عبدالملک الخیبری هافبک دفاعی الهلال انجام داده است و احتمالاً این بازیکن راهی الاتحاد شود.

الخیبری سه سال در الهلال حضور داشت و عضو تیم ملی عربستان هم هست.

پیش از این از لوییس خیمنس هافبک دو رگه شیلیایی - فلسطینی به عنوان یکی از خریدهای الاتحاد یاد شده بود.