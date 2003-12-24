جام پورياي ولي در تقويم فدراسيون جهاني كوراش

به گزارش خبرنگار "مهر" مهمترين دستاورد اين جلسه انتخاب محمد رضا نصير نژاد از ايران به عنوان رييس كميته داوران اين فدراسيون بود.

همچنين در اين جلسه ميزبانان رقابت هاي جهاني و آسيايي تا سال 2005 مشخص شدند. بر اساس تصميم اتخاذ شده كشور ازبكستان در شهر بخارا ميزبان رقابتهاي جوانان جهان در سال 2004 مي باشد و سريلانكا نيز ميزبان قهرماني قهرمان آسيا در همين سال است. اما رقابت هاي جهاني سال 2005 به ميزباني برزيل در شهر ريودوژانيرو برگزار مي شود و رقابت هاي قهرماني آسيا در همين سال را مغولستان ميزباني خواهد كرد.