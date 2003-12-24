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۳ دی ۱۳۸۲، ۱۱:۱۰

جام پورياي ولي در تقويم فدراسيون جهاني كوراش

جام پورياي ولي در تقويم فدراسيون جهاني كوراش

در جريان برگزاري سومين دوره رقابت هاي كوراش قهرماني آسيا، جلسه هيات رييسه فدراسيون جهاني با حضور كليه اعضا در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" مهمترين دستاورد اين جلسه انتخاب محمد رضا نصير نژاد از ايران به عنوان رييس كميته داوران اين فدراسيون بود. 
همچنين در اين جلسه ميزبانان رقابت هاي جهاني و آسيايي تا سال 2005 مشخص شدند. بر اساس تصميم اتخاذ شده كشور ازبكستان در شهر بخارا ميزبان رقابتهاي جوانان جهان در سال 2004 مي باشد و سريلانكا نيز ميزبان قهرماني قهرمان آسيا در همين سال است. اما رقابت هاي جهاني سال 2005 به ميزباني برزيل در شهر ريودوژانيرو برگزار مي شود و رقابت هاي قهرماني آسيا در همين سال را مغولستان ميزباني خواهد كرد.

 

کد مطلب 46544

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