به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوروینوز، امانوئل ماکرون رییس جمهوری فرانسه بعداز ظهر امروز یکشنبه و در بدو ورود به بروکسل در سخنانی به خبرنگاران اعلام کرد: در نشست امشب باید تکلیف ۳ سه پست کلیدی اتحادیه اروپا مشخص شود.

رییس جمهوری فرانسه در این خصوص گفت: علاوه بر تعلقات حزبی مؤلفه‌های مهم دیگری نیز نظیر توازن جغرافیایی بین کشورهای شرق و غرب اروپا در سرنوشت کرسی‌های مهم این اتحادیه دخیل هستند.

این درحالیست که سران کشورهای اتحادیه اروپا قرار است شامگاه امروز بار دیگر برای تعیین جانشین آینده ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل گرد هم جمع می‌شوند.

اختلافات سران کشورهای اتحادیه اروپا پیش از این در یک نشست ۲ روزه (۲۱-۲۲ ژوئن) منجر به تعویق افتادن تعیین رهبران کمیسیون و شورای اروپایی شده بود.