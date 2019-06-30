تبریز۱۸محله حاشیه نشین دارد/ساماندهی مناطق اسکان غیررسمی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، علی بدر شکوهی ظهر امروز یکشنبه در کارگروه مشترک اجتماعی آذربایجان شرقی و ستاد بازآفرینی شهری در تبریز با بیان اینکه تبریز بالای ۴۰۰ هزار نفر حاشیه نشین دارد، گفت: یک چهارم جمعیت کل شهر تبریز در مناطق حاشیه نشین زندگی می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه مجموع مساحت ناکارآمد شهر تبریز ۸ هزار و ۴۳۹ هکتار است، گفت: بیشترین میزان ساکنان در پهنه شمالی با جمعیت ۲۵۰ هزار نفر است که در بخش حاشیه جنوبی اتوبان پاسداران زندگی می‌کنند.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی اظهار داشت: باید حاشیه شهرها در کنار بافت‌های فرسوده داخل شهر مورد توجه و اهمیت قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در کمک‌رسانی به مردم و توانمندسازی آنها همگی مسئول هستیم، اظهار داشت: مناطق اسکان غیر رسمی استان باید ساماندهی شود.

بدر شکوهی با بیان اینکه برای توانمندسازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی محلات حاشیه‌نشین شهرهای استان اقدامات زیادی انجام گرفته است، افزود: تمامی نهادهای اجرایی عضو شورای اجتماعی کشور موظف به تأمین منابع و ابلاغ بخشنامه‌های لازم به رده‌های استانی برای انجام برنامه‌های دفاتر تسهیل‌گر مستقر در مناطق حاشیه‌نشین هستند.

وی ادامه داد: در خصوص بحث حاشیه نشینی وزارت کشور نباید خود را عقب بکشد و از بحث حاشیه‌نشینی دور شود بلکه وزارت کشور خود را باید در مرکز حاشیه نشینی ببیند.