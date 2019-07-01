خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در سال‌های اخیر به دلیل سخت شدن کار و نبودن حمایت‌های لازم و همچنین درآمد پایین و به صرفه نبودن کشاورزی و وسوسه سودجویان، بسیاری از مردم روستاهای گیلان را بر آن داشته برای رسیدن به زندگی بهتر و بهبود معیشت خود دست به فروش اراضی کشاورزی با قیمت‌های بسیار پایین به این سودجویان و یا تغییر کاربری و تبدیل زمین‌های کشاورزی خود به ویلا شوند.

فارغ از هر مسئله دیگر، این امر می‌تواند به کشاورزی، اقتصاد و حتی محیط زیست و منابع طبیعی بکر و زیبای منطقه آسیب جبران ناپذیری را وارد کند. متأسفانه برخی افراد با تغییر کاربری زمین‌ها به شکل غیر ضابطه‌مند اقدام به ساخت ویلا کرده که این امر در بخش چابکسر شهرستان رودسر بیش از سایر مناطق قابل مشاهده است متأسفانه برخی افراد با تغییر کاربری زمین‌ها به شکل غیر ضابطه مند اقدام به ساخت ویلا کرده که این امر برخی از مناطق شهرستان رودسر با توجه به طبیعت سرسبز و بکر این منطقه به ویژه در بخش چابکسر بیش از سایر مناطق قابل مشاهده است.

ظاهراً دستگاه‌های متولی امر در این زمینه بخوبی نتوانسته‌اند نقش و اصالت خودت را ایفا کنند. طبیعتاً تغییر کاربری زمین‌ها هرچند در شرایط کنونی می‌تواند تا حدود زیادی به وضیعت معیشت خانوار کمک کند اما از سوی دیگر خسارت فراوانی به کشاورزی و باغداری منطقه رودسر که اصلی ترین کار مردمان آن است وارد می‌کند. متأسفانه در سال‌های اخیر سیل مهاجرت مردم از مناطق مختلف کشور به استان گیلان به دلیل خوش آب و هوا و بکر بودن سبب شده برخی از کشاورزان گیلانی به علت عدم حمایت از تولیدات کشاورزی زمین‌های خود را فروخته تا از این طریق چند صباحی عمر خود را به خوبی و خوشی بگذراند اما متأسفانه این شرایط به هیچ عنوان نمی‌تواند مردم را از شرایط کنونی نجات دهد.

یکی از انتظاراتی از دولت می‌رفت این بوده با حمایت همه جانبه از کشاورزان سبب ادامه روند تولید محصولات کشاورزی توسط کشاورزان را فراهم کند اما در سالیان اخیر این حمایت‌ها کمرنگ شده و خرید و فروش زمین‌ها به شکل فزآینده ای افزایش یافته است و دستگاه‌های متولی، نظارت خوبی بر فرآیند ساخت و سازها ندارند و بعضاً مشاهده می‌شود بخشداری‌ها و دهیاری‌ها در این امر اهمال و سستی به خرج می‌دهند.

برای ساخت و ساز باید از محیط زیست استعلام شود

در این باره رئیس اداره محیط زیست رودسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود منطقه حفاظت شده سرولات و جواهر دشت در این شهرستان، اظهار کرد: ۲۱ هزار هکتار وسعت این منطقه در ضلع شمالی با تعدادی از روستاها تلاقی دارد که اکثر روستاهای بخش چابکسر را در بر می‌گیرد.

علی محمدپور در ادامه با بیان اینکه از سال‌های گذشته چندین بار با مسئولان بخش چابکسر در همین زمینه مکاتبه و نامه نگاری شده است، تأکید کرد: از مسئولان این بخش خواست شده تا برای هر گونه ساخت و ساز در داخل این روستاها اعم از اراضی ملی و مستثنیات با توجه به اینکه این منطقه جز مناطق حفاظت شده است باید در ابتدا از محیط زیست استعلام کنند زیرا طرح منطقه حفاظت شده به عنوان یک طرح بالا دستی در شورای عالی حفاظت محیط زیست در کشور به ریاست رئیس جمهور تأیید و به صورت رسمی در روزنامه‌ها نیز آگهی شده است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه دهیاران به عنوان مسئولان محلی، متولی امر ساخت و ساز، صدور پروانه، پایان کار و نظارت بر امر ساخت و ساز در سطح روستاها هستند به همین منظور در این زمینه به بخشدار چابکسر برای هماهنگی با آنها در این زمینه مکاتبات لازم انجام شد اما متأسفانه در بررسی‌های اخیر مشخص شده در تعدادی از روستاهای لیکلام، لیمه سرا، سرولات، جنگ سرا حجم ساخت و ساز افزایش یافته است.

تعداد ساخت و سازها با استعلامات سنخیت ندارد

رئیس اداره محیط زیست رودسر با بیان اینکه در این مدت استعلاماتی از سوی بخشداری و دهیارهای منطقه با محیط زیست در این زمینه انجام شده اما آنچه که در بررسی‌های اخیر مشاهده شده نشان دهنده افزایش ساخت و سازها است که با تعداد استعلامات به هیچ عنوان سنخیت ندارد، گفت: به عنوان مثال در ماه حدود دو استعلام از سوی این مراکز با اداره محیط زیست شهرستان انجام شده اما از سوی دیگر ۱۰ مجوز ساخت و ساز صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه این موضوع سبب شد تا بررسی‌های میدانی و دقیق‌تری در منطقه انجام دهیم، افزود: متأسفانه در این بررسی‌ها و بازدیدهای میدانی ساخت ۴۷ واحد غیرمجاز نوساز و یا در حال ساخت مشاهده شد که بررسی‌های بعدی حکایت از دریافت مجوز از دهیاری و بخشداری منطقه دارد متأسفانه در این بررسی‌ها و بازدیدهای میدانی ساخت ۴۷ واحد غیرمجاز نوساز و یا در حال ساخت مشاهده شد که بررسی‌های بعدی حکایت از دریافت مجوز از دهیاری و بخشداری منطقه بوده است .

محمدپور با بیان اینکه لیست تمام این ساخت و سازها در هر روستا تهیه و به بخشداری چابکسر اعلام شده است، گفت: در این روستاها تخلف صورت گرفته و صدور هرگونه پروانه ساخت و ساز بدون استعلام از محیط زیست شهرستان بوده است و از بخشدار چابکسر خواسته‌ایم از طریق دهیاری‌های مربوطه پیگیرهای لازم را انجام داده و اقدامات قانونی صورت گیرد.

وی در ادامه به وضعیت سایر روستاها نیز اشاره و بیان کرد: احتمال اینکه در سایر روستاها نیز چنین تخلفاتی صورت گرفته باشد وجود دارد به همین منظور از بخشداری چابکسر خواستار بررسی‌های بیشتر شده‌ایم که متأسفانه تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

رئیس اداره محیط زیست رودسر با اشاره به رویکردهای این سازمان در این زمینه تأکید کرد: اداره محیط زیست رودسر با هرگونه تخلف در حوزه محیط زیستی برخورد جدی انجام می‌دهد. قطعاً این بررسی‌ها برای سایر روستاهای آن مجموعه به شکل میدانی ادامه خواهد یافت و پیگیری‌های حقوقی نیز از طریق مراجع ذیصلاح انجام می‌شود.