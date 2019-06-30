تمام قوانین مربوط به تولید تا پایان تیرماه در مجلس نهایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر یکشنبه ضمن بازدید از بخش های مختلف تولیدی های شهرک صنعتی شمس آباد استان تهران و افتتاح چندین طرح توسعه ای مستقر در این شهرک که با همراهی انوشیروان محسنی بند پی استاندار تهران و فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان ری انجام شد، در جمع خبرنگاران گفت: برای حمایت از تولید تمامی قوانین و مقررات مربوط به این بخش در معاونت قوانین مجلس مورد بررسی قرار گرفته که تنقیح قوانین مربوط به تولید تا پایان تیرماه نهایی می شود.

لاریجانی با یادآوری اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تجدید نظر است، افزود: کلیات این لایحه در مجلس به تصویب رسیده ولی به این دلیل که جزئیات مختلفی داشت مقرر شد به صورت دو شوری مجدداً در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره کمبود برق شهرک های صنعتی و استخراج بیت کوین با استفاده از برق صنعتی، گفت: این اقدام خلاف قانون است چراکه استخراج بیت کوین برق زیادی مصرف می کند و همین نوع استفاده ها است که مجال تولید را کاهش می دهد. چنانچه موردی در این زمینه باشد باید به جد رسیدگی شود. قطعاً برای حل معضلات تولید کنندگان با وزارت نیرو مذاکره خواهم داشت.

گفتنی است که در این بازدید ۴ طرح توسعه‌ای شرکت صنایع چوب ایران شامل تولید پارکت لمینت HDF، تولید نوار لبه PVC، تولید اوراق هایگلاس و تولید اوراق سینک به طور رسمی توسط رییس مجلس افتتاح شد.

