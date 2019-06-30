به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل اسفندیاری شامگاه یکشنبه در خصوص کشف تخلف اقتصادی در علی‌آبادکتول در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از واحدهای صنفی شهرستان علی‌آبادکتول که مبادرت به فروش کالا به بهای بیش از قیمت مصوب (گرانفروشی) کرده بود، شناسایی شد.

وی افزود: طی بازرسی به عمل آمده، این واحد صنفی یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان تخلف داشت که جهت سیر مراحل قانونی به مراجع تعزیراتی ارجاع شد.

اسفندیاری گفت: اطلاع رسانی و همکاری مردم در بیان تخلفات از طریق شماره تلفن این سازمان نقش مهمی در شناسایی تخلفات دارد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت علی‌آباد کتول تداوم این همکاری را پشتوانه نیروهای نظارتی دانست.