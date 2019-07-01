عدم جذب اعتبار تملک دارایی پذیرفته نیست/مدیران ممنوع الخروج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان یکشنبه شب در شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان جنوبی با اشاره به شرایط پیش روی کشور بیان کرد: باید در شرایط فعلی کشور انعطاف لازم را داشته باشیم چراکه احتمال انقباض بودجه ۹۸ وجود دارد.

وی با بیان اینکه توسعه خراسان جنوبی نیازمند جذب منابع مالی است، اظهار کرد: خوشبختانه در زمینه بازآفرینی شهری اعتبارات خوبی دیده شده است.

معتمدیان از افزایش چهار برابری جذب اعتبارات آبخیز داری استان خبر داد و گفت: در هیچ بخشی نباید جذب اعتبارات استان نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: خوشبختانه در زمینه احیای قنوات و آب و خاک اعتبارات خوبی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به سفر اخیر نوبخت به خراسان جنوبی بیان کرد: مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان از اعتبارات این مقام عالی دولت در مرحله صدور تخصیص بوده که امید است با این امر برخی از مشکلات استان رفع شود.

معتمدیان با اشاره به مشکلات پیش روی خراسان جنوبی اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی سفرهای شهرستانی را جدی بگیرند تا در راستای رفع مشکلات مردم گام های بزرگی برداشته شود.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: عدم جذب ۱۸۱ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی در خراسان جنوبی قابل قبول نیست و مدیران دستگاه ها ۷۲ ساعت مهلت دارند تا مبالغ نقدی تعیین را تکلیف کنند.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که اعتبارات تعیین تکلیف نشده هیچ مدیری اجازه خروج از خراسان جنوبی را ندارد، افزود: هر دستگاهی که در زمینه جذب اعتبار کوتاهی کند، مورد برخورد شدید قرار می گیرد.