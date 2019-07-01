عملکرد مبارزه با قاچاق کالا در استان کردستان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداویسی شامگاه یکشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهرستان قروه با انتقاد از اینکه بعضی از ادارات کاشف آمارهایی بدون تعیین تکلیف نهایی اعلام می کنند، اظهار داشت: وقتی کالایی کشف و ضبط می شود تا زمانی که تعیین تکلیف نشده و در واقع مهر قاچاق بر روی آن ثبت نگردیده نباید اعلام شود.

به گفته وی وقتی هنوز مشخص نیست کالای کشف شده قاچاق است یا نه چطور بلافاصله جزو آمار قرار می گیرد، مگر نه اینکه پروسه تشکیل پرونده برای این موارد مطابق قانون لازم است طی شود.

خداویسی اصلی ترین آمار مرتبط به قاچاق کالا را توسط تعزیرات حکومتی دانست و تأکید کرد که در این خصوص باید مطابق قانون آمار کشفیات اعلام گردد.

خداویسی همچنین از عملیاتی نشدن بند ۳ ماده ۶ قانون قاچاق کالا در کردستان انتقاد کرد و افزود: در این قانون تمامی وظایف ادارات در زمینه مبارزه با قاچاق کالا عنوان شده و لازم است در این راستا با اداره صمت همراه و همگام بود.

وی با بیان اینکه عملکرد کردستان نسبت به دیگر استان ها مناسب نیست، از اینکه نسبت به میانگین کشوری هم عملکرد خوبی در استان وجود ندارد، گفت: انتظار می رود در این بخش شاهد فعالیت های بهتری باشیم.

مطابق اظهارات خداویسی با یکی دو قلم کالا گرفتن از یک مغازه نمی توان گفت که در بحث قاچاق درست عمل شده و معلوم نیست تا کی مسکنی عمل می شود.