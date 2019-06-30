به گزارش خبرنگار مهر، سعید رازانی دادستان مرکز لرستان روز دوشنبه به همراه زهرا بهاروند معاون اداره کل میراث فرهنگی لرستان، خدامرادی معاون شهردار خرم آباد و جمعی دیگر از مسئولان نیروی انتظامی و سپاه خرم آباد از تپه باستانی «ماسور» این شهر بازدید کرد.

نبود راه دسترسی مناسب برای اهالی حاشیه تپه ماسور

رازانی با حضور در جمع مردم در جریان مشکلات ساکنان حاشیه این تپه قرار گرفت.

رها شدن اراضی خانه‌های تملک شده در حاشیه تپه باستانی ماسور، نبود راه دسترسی مناسب برای اهالی منطقه، نبود روشنایی در تپه ماسور و لزوم ارائه مجوزهای لازم برای ساخت و سازهای جدید مردم از جمله مسائل مطرح شده در این بازدید بود.

لازم است با مساعدت اداره کل میراث فرهنگی و ارائه مجوزهای لازم، مسیری برای دسترسی مردم و تردد خودروها فراهم شود

سعید رازانی دادستان خرم آباد در جریان این بازدید با تاکید بر لزوم حفظ و حراست از تپه باستانی ماسور اظهار داشت: ساکنان حاشیه این تپه باستانی با مشکلاتی مواجه هستند که برای رفع آن نیاز به همکاری و مساعدت دو دستگاه میراث فرهنگی و شهرداری است.

وی با بیان اینکه به هر روی مردم برای انجام ساخت و سازهای جدید خود باید راه دسترسی مناسب داشته باشند، تصریح کرد: لازم است با مساعدت اداره کل میراث فرهنگی و ارائه مجوزهای لازم، مسیری برای دسترسی مردم و تردد خودروها فراهم شود.

دادستان خرم آباد خاطرنشان کرد: در غیر اینصورت بایستی خانه‌هایی تملک شود و فضای لازم برای جاده کشی فراهم شود که این امر نیز در حیطه وظایف اداره کل میراث فرهنگی است.

ایجاد روشنایی در تپه و در حاشیه آن در دستور کار قرار بگیرد

رازانی با اشاره به اینکه رفع مشکلات مردم و آسایش خاطر آنها برای ما مهم است، گفت: شرایط زندگی عادی و به دور از مخاطره و مشکل برای اهالی اطراف تپه ماسور خرم آباد باید فراهم شود.

‌وی افزود: همچنین ایجاد امکانات ایجاد روشنایی در تپه و در حاشیه آن با رعایت الزامات میراث فرهنگی، باید در دستور کار قرار بگیرد.

دادستان خرم آباد اظهار داشت: مدیران و مسئولان شهرداری خرم آباد و میراث فرهنگی لرستان ظرف یک هفته جلسه‌ای را باید برگزار کرده و اقدامات لازم را در دستور کار اجرا شدن قرار دهند.