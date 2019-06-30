پیکر شهید «غلامرضا سلیمی» وارد بوشهر شد/ پایانی بر دوری ۳۱ ساله

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال و تشییع شهید غلامرضا سلیمی که اخیراً تفحص شده است، با حضور مردم و مسئولان استان بوشهر در فرودگاه بوشهر مورد استقبال قرار گرفت.

در این آئین که خانواده این شهید والامقام و تعدادی از مردم بوشهر و خانواده دیگر شهدا حضور داشتند، پیکر شهید غلامرضا سلیمی وارد بوشهر شد تا مراسم استقبال و تشییع و خاکسپاری طی روزهای آینده برگزار شود.

شهید غلامرضا سلیمی فرزند درویش در سال ۱۳۴۷ در روستای سالم آباد از توابع بخش ساحلی دلوار به دنیا آمد. وی در حالی که از ناحیه چشم جانباز بود در سال ۶۷ در تک دشمن در منطقه زبیدات جاویدالاثر شد و اکنون پس از ۳۱ سال پیکر پاکش در تفحص شناسایی و به آغوش خانواده بازگشته است.

پیکر شهید سلیمی پس از برگزاری مراسم وداع در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر، صبح سه شنبه از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه از مقابل بسیج مرکزی تا خیابان توحید بر روی دستان مردم قدرشناس بوشهر تشییع می شود.

مراسم وداع ساکنان دیار شهید رئیسعلی دلواری با پیکر شهید سلیمی از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه از دلوار تا زادگاهش روستای سالم آباد انجام می شود و پیکر این شهید والامقام پس از ۳۱ سال دوری در زادگاهش آرام می گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر عصر یکشنبه در این آئین با تاکید بر حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و راه شهدا اظهار داشت: مسیر شهادت که امام حسین (ع) گشوده‌اند همیشه بر روی مردم باز است.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: شهیدان هشت سال دفاع مقدس که برای جهاد در راستای پاسداری از انقلاب اسلامی و ایران اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند با مجاهدت و فداکاری به شهادت رسیدند و به عنوان نماد مقاومت و پاسداری از اسلام و انقلاب است.

وی با بیان اینکه شهادت برای مردم ولایت‌مدار استان بوشهر یک سعادت و کمال است ادامه داد: استان بوشهر از دیرباز در ادوار مختلف تاریخی مرکز جهاد، حماسه و مقاومت بوده است.

استاندار بوشهر نیز در این آئین با تاکید بر ایستادگی و مقاومت برای حفاظت آرمان‌های انقلاب اسلامی تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم که راه و مسیر شهدا را ادامه دهیم.

عبدالکریم گراوند از پیام‌های شهدا به مقاومت در مقابل دشمنان و ایستادگی برای حفظ آرمان‌ها اشاره کرد و افزود: همه باید با حضور در صحنه و پاسداری از آرمان‌های شهدا و انقلاب نشان دهیم که از یاد شهدا غافل نیستیم.