سفارت آمریکا در تونس تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سفارت آمریکا در تونس در صفحه رسمی خود در توئیتر اعلام کرد روز دوشنبه به دلایل امنیتی بسته خواهد بود.

با این حال در این بیانیه اشاره بیشتری به خطرات و تهدیدات امنیتی که متوجه سفارت آمریکا در تونس بوده، نشده است.

تونس به عنوان کشوری اسلامی دارای افکار عمومی قدرتمندی در همراهی با مسئله فلسطین و مقاومت برای آزادسازی قدس است و پیش از این نیز در جریان تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت این کشور از تل آویو به شهر بیت المقدس، سفارت آمریکا با شروع تظاهرات گسترده تونسی‌ها علیه اقدام دونالد ترامپ، بسته شد.

هنوز مشخص نیست که تعطیلی سفارت آمریکا در تونس تا چند روز ادامه خواهد داشت.