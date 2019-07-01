۳۴۵ ماموریت توسط اورژانس ساوه انجام شد/ امدادرسانی به ۱۴۷ مصدوم

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار هفته گذشته مأموریت‌های انجام شده توسط اورژانس ساوه، اظهار داشت: طی هفته گذشته از سوی نیروهای امدادی اورژانس شهرستان ساوه، ۳۴۵ مأموریت امدادرسانی در حوادث مختلف انجام شده است.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه افزود: از این تعداد مأموریت ذکرشده، ۱۰۸ مورد مربوط به تصادفات و حوادث ترافیکی و جاده ای بوده است.

وی بیان داشت: در نتیجه وقوع این تعداد حوادث و تصادفات، ۱۴۷ نفر مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی اورژانس ساوه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی انتقال یافتند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه خاطر نشان کرد: همچنین بر اثر وقوع این حوادث طی هفته گذشته، یک نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند.