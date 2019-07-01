به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، ژنرال «آموس گلعاد» تاکید کرد که اشتباهات رژیم صهیونیستی در قبال حماس در حال تکرار شدن است.

وی در آستانه پنجمین سالروز جنگ ۵۱ روزه رژیم صهیونیستی علیه غزه تصریح کرد که جنگ سال ۲۰۱۴ در غزه، طولانی‌ترین جنگ ارتش صهیونیستی بود زیرا ۵۱ روز به طول انجامید و طی آن ۴۵۰۰ موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک شد.

گلعاد تصریح کرد که پس از گذشت ۵ سال، ایدئولوژی حماس تغییری نکرده است و این جنبش همانند قبل حاضر به شناسایی رژیم صهیونیستی و مذاکره با آن نیست و هدف اصلی این جنبش رسیدن به کرانه باختری و همراه ساختن گروه‌ها و جریان‌های ملی فلسطینی با خود است.

رئیس سابق دایره سیاسی و امنیتی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اظهار داشت که حماس از زمان جنگ ۵۱ روزه بیکار ننشسته و همچنان در تلاش برای طرح‌ریزی عملیات‌های ضداسرائیلی در کرانه باختری است.