کتابخانه شهر رویدر کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم خواستار فرماندار بندرخمیر یکشنبه شب در حاشیه کلنگ زنی پروژه ها ضمن تقدیر از نقش خیّرین در مشارکت این پروژه ها اظهار داشت: مشارکت خیرین در بخش های عمرانی بویژه احداث کتابخانه و تامین واحدهای مددجویی از اتفاقات مهم و میمونی است که امروز در این بخش شاهد آن هستیم.

وی افزود: خیرین جزو سرمایه های یک جامعه هستند که این کار نیک، معنوی و فرهنگی آنان همواره در طول تاریخ ماندگار خواهد بود و خداوند متعال علاوه بر اجر دنیوی، اجر اخروی را نصیب عزیزان عطا خواهد کرد.

فرماندار خمیر ادامه داد: خوشبختانه در شهرستان خمیر، خیّرین همیشه همراه و همگام با دولت اقدام به امر خداپسندانه دارند و بنده به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان دست خیّرین عزیز را به گرمی می فشارم و همیشه قدردان حمایت های آنان هستم.

میرهاشم خواستار در ادامه در خصوص مشارکت خیرین در ساخت ۵ واحد مسکن مددجویی در بخش رویدر اظهار داشت: ساخت سرپناه برای افراد بی بضاعت و فاقد مسکن از جمله کارهای خداپسندانه بشمار می رود که در این راستا کمیته امداد با مشارکت و همکاری نیکوکاران نسبت به ساخت آن اقدام کرده است.

وی افزود: در حال حاضر از پنج واحد هدف گذاری شده تامین مسکن مددجویی در بخش رویدر، یک واحد به نمایندگی از بقیه واحدها در روستای پرکان کلنگ زنی شده است.

فرماندار شهرستان در ادامه به احداث کتابخانه در شهر رویدر اشاره کرد و بیان نمود: پروژه احداث کتابخانه شهر رویدر در زمینی به مساحت بیش از ۳۰۰۰ مترمربع ساخته خواهد شد.

خواستار افزود: این پروژه با ۱۵۰۰ مترمربع زیربنا دارای مخزن کتابخانه، سالن مطالعه، ساختمان اداری، نمازخانه، سالن آمفی تئاتر با مشارکت خیّر احداث خواهد شد که با ساخت این پروژه یکی از آرزوهای دیرینه مردم شهر رویدر محقق خواهد شد.