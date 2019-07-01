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۱۰ تیر ۱۳۹۸، ۸:۲۰

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا خبر داد

تردد روان در محورهای شمالی/ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران_کرج

تردد روان در محورهای شمالی/ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران_کرج

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور خبر داد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی اظهار کرد: ترددی روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه رشت-قزوین (رفت و برگشت) را شاهد هستیم.

وی افزود: محورهای شمالی دارای بارش باران هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها گفت: ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج-تهران حدفاصل مهرشهر تا پل کلاک
و ترافیک نیمه سنگین در محور شهریار-تهران محدوده شهر قدس را شاهد هستیم.

سرهنگ رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت جوی حاکم بر محورهای کشور گفت: در برخی از محورهای استان های مازندران، گلستان، اردبیل و گیلان بارش باران داریم.

کد مطلب 4654606

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