تردد روان در محورهای شمالی/ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران_کرج

سرهنگ نادر رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی اظهار کرد: ترددی روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه رشت-قزوین (رفت و برگشت) را شاهد هستیم.

وی افزود: محورهای شمالی دارای بارش باران هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها گفت: ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج-تهران حدفاصل مهرشهر تا پل کلاک

و ترافیک نیمه سنگین در محور شهریار-تهران محدوده شهر قدس را شاهد هستیم.

سرهنگ رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت جوی حاکم بر محورهای کشور گفت: در برخی از محورهای استان های مازندران، گلستان، اردبیل و گیلان بارش باران داریم.