اقلام اهدایی آموزش و پرورش به مناطق سیل زده گلستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه مراسم ارسال اقلام اهدایی آموزش و پرورش به سیل زدگان با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

احسان گوهری راد مدیر کل آموزش و پرورش گلستان در این مراسم اظهارکرد: گلستان در فروردین ماه سیل مخربی را تجربه کرد و سه شهرستان استان خسارت فراوانی دیدند.

وی افزود: ۳۲۴ مدرسه و مرکز آموزشی در سیل دچار خسارت شده و ۲۴ مدرسه ۱۰۰ درصد تخریب شدند.

گوهری راد با بیان اینکه تمهیدات حضور دانش آموزان بعد از تعطیلات عید فراهم شد، گفت: اکنون بیش از ۹۰ درصد پروژه ها آموزشی منعقد شده یا در حال انعقاد قرارداد است.

وی تصریح کرد: اولین مدرسه ای که در مناطق سیل زده کلنگ زنی شد در شهرستان های آق قلا و گمیشان بود که امیدواریم مهرماه آماده بهره برداری شود.

گوهری راد بیان کرد: در همان زمان، سیل کمک های مردمی و آموزش و پرورش به گلستان ارسال شد و علاوه بر کمک یک میلیارد تومانی فرهنگیان، ۴۰ کامیون اقلام آموزشی و مواد مورد نیاز سیل زدگان، ۵۰ کانکس و میز و نیمکت به گلستان ارسال شد.

وی افزود: بعد از سیل هم خدمات ادامه یافت و کلاس های بازآموزی و کلاس های کنکور و مشاوره برگزار شد.

گوهری راد اظهارکرد: هم اکنون هم اقلامی که توسط وزارت آموزش و پرورش و نوسازی مدارس تهیه شده به مناطق سیل زده گسیل می شود.

طبق گفته مدیرکل آموزش و پرورش گلستان ارزش ریالی این اقلام ۳۰۰ میلیون تومان است.

گفتنی است که سرپرست وزارت آموزش و پرورش برای افتتاح طرح کشوری اوقات فراغت و کلنگ زنی چند پروژه شامگاه یکشنبه وارد گلستان شده است.