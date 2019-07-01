به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه بامداد امروز (دوشنبه، ۱۰ تیرماه) پیش از عزیمت به وین گفت: بیشتر اعضای اوپک دوستان ما هستند، اما در حالی‌که ما با کشوری دشمنی نکرده‌ایم، چند عضو اوپک راه دشمنی با ملت بزرگ ایران را در پیش گرفته‌اند.

وی افزود: ایران از همکاری با صادرکنندگان نفت خارج از اوپک حمایت می‌کند، اما تا زمانی‌که برخی اعضای اوپک علیه اعضای دیگر از جمله ایران تنش‌آفرینی می‌کنند، تفاهم اوپک با غیراوپک بی‌معنی می‌شود و هیچ فضایی برای جلب همکاری باقی نمی‌ماند؛ لذا هیچ‌کس حسن‌نیت اعضای ستیزه‌جوی اوپک را باور نمی‌کند.

زنگنه با یادآوری این‌که بهتر است اوپک ابتدا در میان اعضای خود تفاهم ایجاد کند، ادامه داد: بهتر است برخی همسایگان ما دست از ستیزه‌جویی علیه ایران برداشته و دست دوستی ما را بفشارند؛ در غیر این صورت و بدون وحدت درونی اوپک، هر بحث دیگری یک ژست بی‌خاصیت خواهد بود.

به گفته وزیر نفت، وقتی دو عضو اوپک به دنبال ضربه زدن به منافع سایر اعضا باشند، اوپک رو به فروپاشی می‌رود و صحبت از تفاهم اعضای اوپک و غیراوپک بی‌معنا می‌شود.

یکصدوهفتادوششمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، امروز بعد از ظهر در مقر دائمی این سازمان در وین آغاز به کار می‌کند.

‌تمدید توافق کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای اوپک و متحدانش و همچنین کاهش تولید تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز سناریوهایی احتمالی است که برای نشست امروز مطرح است.

۱۴ کشور عضو اوپک همچنین برای دبیرکل جدید این سازمان تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند که بررسی‌ها حاکی از آن است که دوران دبیرکلی محمد سانوسی بارکیندو برای یک دوره سه ساله تمدید خواهد شد.

اعضای اوپک و متحدانشان در نشست ۱۷۵ تصمیم گرفتند برای ترمیم قیمت و توازن بازار تولید خود را برای یک دوره ۶ ماهه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند که این تصمیم از یکم ژانویه ۲۰۱۹ اجرایی شده است.