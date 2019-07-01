ماکرون دعوت پوتین برای سفر به مسکو را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه دعوت پوتین رئیس جمهموری روسیه برای حضور در هفتاد و پنجمین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم را قبول کرده است.

در دیداری که رؤسای جمهوری دو کشور در نشست اخیر جی ۲۰ در ژاپن داشتند، پوتین، ماکرون را برای حضور در هفتاد و پنجمین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم که در ۲۹ ژوئن (۸ تیر) سال آینده برگزار می‌شود دعوت کرد.

ماکرون نیز در پاسخ به این دعوت اظهار داشت است: این تاریخ برای فرانسه بسیار مهم است. ما می‌دانیم فرانسه به علت پایداری که روسیه در جنگ جهانی دوم از خود نشان داد بسیار به این کشور مدیون است. بله، من در این جشن حضور خواهم یافت.

پوتین در نشست جی ۲۰ از ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز برای حضور در این جشن دعوت کرد. ترامپ در پاسخ گفته است به طور جدی آن را بررسی خواهد کرد.

ماکرون در نشست اخیر جی ۲۰ اعلام کرد خواستار آغاز فصل جدیدی در روابط میان اتحادیه اروپا و روسیه است. وی در این خصوص اظهار داشته بود مسائل مشترک زیادی با روسیه دارد از جمله خلع سلاح و برقراری آرامش در اروپا، مسائل آفریقا و ایجاد اعتماد و امنیت میان روسیه و آمریکا.