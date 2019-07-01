۵۰۵ هزار داوطلب کنکور ۹۸ کارت گرفتند/۱۲تیر آخرین مهلت دریافت کارت

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون سراسری سال ۹۸ برای رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پیام نور، غیرانتفاعی، دوره‌های نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

توکلی افزود: کارت شرکت در آزمون تمامی گروه‌های آزمایشی به همراه برگه راهنمای آزمون سراسری از دیروز ۹ تیرماه برای مشاهده و پرینت کارت بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است. کلیه داوطلبان لازم است نسبت به دریافت پرینت کارت و برگه راهنمای آزمون در مهلت مقرر اقدام کنند.

وی یادآور شد: تا صبح امروز دوشنبه ۱۰ تیزماه تعداد ۵۰۵ هزار و ۷۱۱ داوطلب کارت خود را دریافت کرده اند. به عبارت دیگر ۴۵.۱۵ درصد داوطلبان کارت خود را پرینت کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: از تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۵ داوطلب ثبت نام کننده تعداد ۶۴۸ هزار و ۸۴۵ نفر زن (معادل ۵۷.۹۸ درصد داوطلبان) و ۴۷۰ هزار و ۱۷۰ نفر مرد (معادل ۴۲.۰۲ درصد داوطلبان) هستند. با توجه به داوطلبان واقعی و تعداد علاقمندان به گروه‌های آزمایشی دوم و سوم، تعداد یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۳۲۴ کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان شرکت در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه کرده و با وارد کردن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام (۱۲ رقمی) و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کد پیگیری ثبت‌نام (۱۶ رقمی) و نام و نام‌خانوادگی، کدملی و سریال شماره شناسنامه یک نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: داوطلبانی که در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی متقاضی شده‌اند باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت کارت گروه آزمایشی دوم و یا گروه‌های آزمایشی دوم و سوم (گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی) خود اقدام کنند.

وی گفت: داوطلبان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش اینترنتی اقدام و بر اساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است. لذا کلیه داوطلبان باید پرینت کارت شرکت در آزمون را دریافت کنند.

توکلی افزود: بر اساس برنامه زمان بندی شده آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه‌های آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۱۳ تیرماه، آزمون داوطلبان گروه هنر در بعدازظهر پنجشنبه ۱۳ تیر، آزمون داوطلبان گروه علوم تجربی در صبح جمعه ۱۴ تیر و آزمون داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در بعدازظهر جمعه ۱۴ تیر ۹۸ در ۳۸۱ شهرستان و بخش مختلف کشور و ۵۱۸ حوزه امتحانی برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از برگزاری آزمون و پس از تصحیح برگه‌ها، کارنامه اولیه در دهه دوم مردادماه ۹۸ منتشر می‌شود. داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می‌شوند با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاه‌ها در مهلت اعلام شده نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

توکلی اظهار داشت: نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۹۸ در نیمه دوم شهریورماه ۹۸ منتشر می‌شود.