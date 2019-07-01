ایران به رغم تحریم ها هیچ زمان از ورود پناهندگان ممانعت نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، صبح دوشنبه در همایش روز ملی پناهنده که در سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: ابتدا لازم می دانم مراتب تقدیر و تشکر خود را نسبت به حضور در نشست مشترک روز جهانی پناهنده و همچنین تلاش های صورت گرفته از سوی مقامات، متولیان دستگاه های داخلی، حامیان مالی، شرکای بین المللی، سفرا و سازمان های غیردولتی را اعلام کنم.

وی گفت: روز جهانی پناهنده اعتباری فرهنگی و بین المللی است که مجمع ملل متحد طی قطعنامه ای که مورد وفاق اکثریت اعضای جامعه جهانی قرار گرفته برای بیان همدردی، شفقت و کرامت پناهندگان نامگذاری کرده اند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: روز جهانی پناهنده از یک سو بیانگر رنج بیشمار انسان های زجرکشیده از جنگ های داخلی، تغییر رژیم، بی ثبات سازی دولت ها، دخالت های خارجی، اشغالگری، تروریسم و در برخی مواقع بلایای طبیعی است و از سوی دیگر میدانی برای راستای آزمایی فرهنگ نوع دوستی، ایثار، مهربانی و کرامت انسانی و همچنین آزمونی برای تشخیص تمایز سیاست های اعلامی و اعمالی، دولت ها در عرصه بین المللی است.

وی گفت: جابجایی گسترده پناهندگان و مهاجرین دارای آثار و پیامدهایی فراتر از مرزهای بین المللی کشورهاست و حل آن نیز از توان یک کشور به تنهایی خارج بوده و در گرو همکاری و تعامل جامعه جهانی در برخورد مسئولانه آنها در مواجهه با این جابجایی ها در کشورهای مبدا، ترانزیت و مقصد است.

وزیر کشور افزود: همانطور که اطلاع دارید جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه با امواج گسترده میلیون ها پناهنده و آواره از کشورهای همسایه مواجهه بوده و در این مدت نه تنها از ورود تعداد زیاد پناهندگان جلوگیری نکرد بلکه بر اساس آموزه های والای انسانی و اعتقادات دینی خود و فراتر از تعهدات بین المللی اش این جمعیت عظیم انسانی را پذیرفت و علیرغم کمک های محدود بین المللی و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و بازسازی کشور و متعاقب تحریم های ظالمانه با اتکا به منابع داخلی و به عنوان بزرگترین حامی و کمک کننده پناهندگان در جهان به ارائه خدمات متخلف در حوزه های مختلف آموزش، بهداشت و درمان و معیشت همانند ایرانیان و بدون هیچ تبعیضی به این جمعیت نیازمند پرداخت.

وی گفت: بخش کوچکی از اقدامات و خدمات جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۰ سال میزبانی از پناهندگان شامل ثبت نام رایگان ۴۸۰ هزار نفر از فرزندان لازم التعلیم پناهندگان و همچنین اتباع افغانستانی فاقد مدرک حسب فرمان مقام معظم رهبری در سال ۹۷ و ۹۸ در مدارس دولتی بوده است.

رحمانی فضلی با اشاره به دیگر اقدامات ایران در خصوص میزبانی پناهندگان، ادامه داد: صدور مدرک شناسایی برای تمام پناهندگان در قالب طرح های آمایش سالیانه برای تعداد قریب به یک میلیون پناهنده، برگزاری دوره های سواد آموزی در طول این مدت برای بیش از یک میلیون پناهنده و ارتقا سطح سواد آنها از ۶ درصد در بدو ورود به بیش از ۶۰ درصد در حال حاضر ارائه خدمات بهداشتی رایگان برای تمامی پناهندگان از بدو ورود تاکنون از قبیل واکسیناسیون، مراقبت از زنان باردار، کودکان، بهداشت محیط و فردی، تحت پوشش قرار دادن تمامی پناهندگان از سال ۲۰۱۵ میلادی در طرح بیمه خدمات درمانی همگانی (بیمه سلامت) همانند ایرانیان و صدور دفترچه بیمه رایگان برای اقشار آسیب پذیر از جمله بیماران خاص و صعب العلاج به تعداد ۹۲ هزار نفر با حمایت دفتر نمایندگی کمیساریا در جمهوری اسلامی از دیگر اقدامات ایران برای میزبانی پناهندگان بوده است.

وی گفت: ارائه خدمات رایگان به پناهندگان ساکن مهمان شهرها که سه درصد کل پناهندگان را تشکیل می دهند و توزیع مواد غذایی و شارژ کارت های اعتباری آنها جهت تامین سایر مایحتاج غذایی خانواده، برگزاری کلاس های آموزشی فنی و حرفه ای برای پناهندگان در راستای توانمندسازی و ارتقا معیشت آنان، راه اندازی و توسعه کارگاه های کسب و کار به ویژه برای زنان سرپرست خانوار و صدور پروانه موقت کار برای واجدین شرایط و استفاده از مزایای سازمان اجتماعی از جمله خدمات ایران برای میزبانی پناهندگان بوده است.

وزیر کشور اظهار کرد: قابل ذکر است که کلیه اقدامات فوق تنها گوشه ای از خدمات گسترده جمهوری اسلامی ایران در قبال پناهندگان است و حدود ۴ دهه بار هزینه پناهندگان بر دوش کشور ایران بوده است.

وی گفت: در مجموع بر اساس بررسی های انجام شده کل کمک های بین المللی کمتر از ۷ درصد هزینه هایی است که ما به صورت مستقیم در این مسیر متحمل شده ایم و این در حالی است که مجموع تلاش های کشورها و سازمان های بین المللی برای افغانستان نتوانسته شرایطی را مهیا کند که زمینه بازگشت داوطلبانه پناهندگان را فراهم و از روند مهاجرت غیرقانونی جلوگیری کند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: بنابراین انتظار می رود که جامعه بین المللی علاوه بر کمک به کشورهای مبدا به منظور ایجاد امنیت و شرایط زندگی متعارف و انجام وظایف انسانی و قانونی خود در چارچوب کنوانسیون های بین المللی بر اساس راه حل های راهبردی کمیساریای عالی پناهندگان مبنی بر ایجاد شرایط و زمینه بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد به تعهدات خود در قبال کشورهای مهاجرپذیر نیز که از سال ۲۰۱۲ تاکنون کمتر از ۳۰ درصد منابع و پروژه های تسهیل تامین گردیده نیز کمک کند.

وی گفت: در پایان ضمن تشکر مجدد از همه کسانی که به نوعی در کاهش آلام و رنج پناهندگان سهیم بودند اعلام می کنم تحریم های ظالمانه و جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران موانع عدیده ای در اجرای برنامه های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران ایجاد و موجب اخلال در خدمت رسانی به پناهندگان از یک سو و تاثیر منفی بر روند مبارزه با قاچاق مواد مخدر قاچاق انسان و جلوگیری از سیل مهاجرت های دیگر کشورها به ویژه اروپا خواهد گذاشت.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: در این میان خطر سوءاستفاده سازمان های مافیایی و باندهای تبهکار و به ویژه گروه های تروریستی از وضعیت پناهندگان زنگ خطری است برای منطقه و به ویژه کشورهای مقصد است که انتظار می رود جامعه بین المللی به ویژه کشورهای در معرض مهاجرت و پناهجو به راه حل هایی از قبیل کمک به کشورهای مبدا برای ایجاد ثبات، امنیت و تامین معیشت با هدف بازگشت پناهجویان و عدم تداوم مهاجرت، کمک به کشورهای میزبان به منظور تامین بخشی از هزینه های مترتب، کمک به کشورهای در مسیر مهاجرت به منظور جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی و جلوگیری از بی ثباتی درکشورها به صورت اساسی با هدف کاهش پناهجویان در جامعه توجه کند.