۱۲۰ طرح آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری اجرا شد

علی محمدی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۲۰ طرح آبخیزداری در استان چهارمحال و بختیاری اجرا شده است، اظهار داشت: این طرح ها در ۳۰ حوزه آبخیز استان چهارمحال و بختیاری اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این طرح ها با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال در سطح استان اجرایی شده است.

وی بیان کرد: این تعداد طرح آبخیزداری ۲۰۰ هزار هکتار از مناطق آبخیز استان را تحت پوشش دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اجرای طرح های آبخیزداری زمینه ساز انتقال آب های جاری به سفر های زیرزمینی است که این مهم موجب تقویت منابع آب زیرزمینی می شود.

وی بیان کرد: تقویت منابع زیرزمینی موجب حفظ آب و جلوگیری از فرونشست زمین می شود.