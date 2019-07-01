به گزارش خبرنگار مهر، ظاهر پورمجاهد شامگاه یکشنبه در آئین افتتاح بزرگترین کارخانه تولیدکننده کفش زنانه غرب کشور در شهر همدان با قدردانی از مدیر این کارخانه که منشا به کار گیری ۱۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم شده و روزانه یک هزار جفت در ۳۰۰ نوع را با حجم مالی بالا رقم زده است، اظهار کرد: اگر باهم باشیم و ایثار کرده و تلاش را مد نظر قرار دهیم جذب سرمایه گذار ممکن خواهد شد.

وی با بیان اینکه تحریم ها هیچ کاری نمی توانند بکنند چرا که ایرانی‌ها در عرصه‌های مختلف ثابت کردند ایستادگی آنها به شکلی است که نمی توان با آنان درگیر شد، گفت: بنیان تمام کارهای مردم ایران اتکا به خداوند است و اگر مسیر درستی انتخاب کنیم و پایه کار را اتکال به خداوند قرار دهیم موفق خواهیم شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان با تأکید بر اینکه در کارهای اقتصادی هدف مهم است، اظهار داشت: اگر همه برای یک هدف هم جهت شویم تحریم ها هیچ تأثیری در تولید و اقتصاد نخواهد داشت.

پورمجاهد با بیان اینکه استان همدان در همه زمینه‌ها می‌تواند حرف اول را بزند، تأکید کرد: امروز اصلی ترین کار در کشور فعالیت در عرصه تولید و اشتغال است.

همدان کارگاه تلاش و کار شده و تلاش و دلسوزی نمایندگان مجلس نیز کمک حال خوبی برای مدیران استان شده است وی با اشاره به اینکه انسجام خوبی در استان همدان وجود دارد و همدان کارگاه تلاش و کار شده و تلاش و دلسوزی نمایندگان مجلس نیز کمک حال خوبی برای مدیران استان شده است، گفت: در سال رونق تولید همه نگاه‌ها متوجه آسان کردن شرایط تولید است.

پورمجاهد با بیان اینکه در حوزه معاونت اقتصادی استانداری هفته ای یک مرتبه بازدید از واحدهای تولیدی انجام می‌شود، گفت: از ابتدای امسال نزدیک ۲۰ جلسه با ۱۸۰ مصوبه در ستاد رونق تولید در استان همدان برگزار شده و ۱۰ مدیران استانی در این ستاد شرکت کرده اند به طوری که همه به دنبال حل مشکل تولید هستند.

وی با بیان اینکه در سال رونق تولید تسهیلاتی برای رفع مشکلات پیش‌بینی شده و باید تولید کنندگان به مدیر مربوطه مراجعه کنند، گفت در این زمینه مدیران میانی و روسای ادارات نیز باید همپای مدیران قدم بردارند تا حل مشکلات آسان شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان به وجود واحدهای راکد چرم سازی در همدان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه باید این واحدها فعال شوند، اظهار داشت: باید با توجه به نظر کارشناسان خبره در این زمینه قدم برداشت.

وی با بیان اینکه همدان در همه زمینه ها جای حرکت دارد و باید نسل جوان مثبت حرکت کنند، گفت: صنف کیف و کفش رصد کنند و اگر مواد اولیه این صنعت در استان همدان قابل تأمین است، واحدهای راکد چرمسازی همدان راه‌اندازی شود.

پورمجاهد با دعوت از سرمایه‌داران صنف کیف و کفش برای سرمایه‌گذاری در صنعت کفش، افزود: اگر فعالان این رشته همت کنند کارخانه تکسون که تامین کننده مواد اولیه صنعت کفش است نیز در همدان راه‌اندازی شود.